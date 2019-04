Exclusief voor abonnees Boonen spreekt met Van der Poel: “24/7 wielrennen? Ik pas” - “Mooi, weg met dat hokjesdenken” Joeri De Knop

20 april 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Nog één keer gaat Mathieu van der Poel (24) zondag in de Gold Race hard in zijn ­allereerste klassieke voorjaar. Geef hem daarna maar een mountainbike, Porsche of crossmotor. Een éénwieler desnoods. Omdat het leven méér is dan alleen maar koers. ­Zalige mentaliteit, vindt onze huisanalist Tom Boonen (38). Dubbelgesprek met een ­anarchistisch kantje, tegen alle oude, vastgeroeste wielerprincipes in.

GP van Denain, Dwars door Vlaanderen, Brabantse Pijl. Drie op zes op het vak ‘ééndagskoersen’. Dat is een schitterend rapport in je eerste klassieke voorjaar, ­Mathieu.

Van der Poel: «Ik had er vooraf willen voor tekenen. Niet ver­geten dat ik in Nokere onderuit werd gekwakt. Het had dáár al voorbij kunnen zijn.»

Boonen: «Of in de Ronde van Vlaanderen. Wat was dát allemaal, jom?»

Van der Poel: «Dat ik in die dolle afdaling van de Kwaremont iets te veel het zijpad opzocht, las ik. Bullshit. Ik werd gewoon klemgereden en kreeg de keuze: in die bloembak duiken of vol tegen een boom knallen. Levensgevaarlijk, vind ik het eigenlijk, om daar met een peloton door te rijden.»

Boonen: (knikt) «Het verschrikkelijkste pleutske van ’t jaar. Niet meer van deze tijd. Dat peloton waaiert dertig meter breed uit en komt dan terecht in een trechter met bloembakken en vlucht­heuvels. En dan gaan ze jongens die op het fietspad terecht komen uit koers zetten. Zoals Luke Rowe, vorig jaar. Terwijl die er totaal niks kon aan doen. Niemand rijdt trouwens op een fietspad om terrein te winnen. Da’s een uitweg. Vaak de enige.»

Van der Poel: «Rowe verloor vijftig plaatsen! Oké, misbruik moet bestraft worden. Maar door de band genomen blijf ik het een ­belachelijke maatregel vinden.»

«Ik heb mijn kapotte wiel achteraf teruggezien in onze service course. Drie keer ‘dwars door’. Op een bepaalde plek was er zelfs een stukje tussenuit. Alleen de tube hield het geheel nog een beetje aan elkaar. Die bleek niet eens lek!»

