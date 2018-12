Boonen over Sagan: “Ik zou het toch straf vinden als hij vanaf het eerste jaar potten breekt in Luik-Bastenaken-Luik” Marc Ghyselinck en Bart Audoore

11 december 2018

08u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Peter Sagan (28) waagt zich in 2019 voor het eerst in zijn carrière aan Luik-Bastenaken-Luik. Dat vertelde de drievoudige wereldkampioen tijdens een persconferentie op Mallorca. Ambities sprak Sagan niet uit. “Ik wil gewoon weten wat het is.”

Een verrassing is het niet. Bij de persconferentie aan de vooravond van het wereldkampioenschap in Innsbruck zette ploegleider Ralph Denk de toehoorders al op het goede spoor. Dat Sagan zich vroeg of laat aan Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije zal wagen, zei Denk.

Het wordt dus eerder vroeg dan laat. Komend voorjaar al. Een week nadat hij de Amstel Gold Race heeft gereden, zal Sagan zijn debuut maken in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik heb die koers nooit gereden. Ik wil ervaren wat het is. Misschien blijkt dit wel een wedstrijd voor mij te zijn.”

Sagan is een winnaar van de Ronde van Vlaanderen (2016) en Parijs-Roubaix (2018). Winnaars van de Ronde en Roubaix blijven doorgaans weg in Luik. Tom Boonen en Fabian Cancellara reden er nooit. “In 2012 stond ik op de lijst voor de Amstel”, zegt Boonen. “Maar omdat ik Harelbeke, Wevelgem, de Ronde en Roubaix al had gewonnen, mocht ik thuisblijven van de ploeg.”

Erg vond hij dat niet. De aankomst in de Amstel lag nog op de Cauberg, anders dan tegenwoordig. “Ik kon er weinig gaan doen”, zegt Boonen. “In het moderne wielrennen wordt alles beslist in de laatste vijftien kilometer. De aankomst van nu zou me veel beter liggen. Hetzelfde met Luik. Ze finishen vanaf volgend jaar in het centrum: de laatste kilometers zijn vlak, dan maak je kans als snelle man. Onderweg niet te veel krachten verspelen, de schade beperken op Saint-Nicolas en dan sprinten in Luik. Verdorie, hadden ze dit geen tien jaar eerder kunnen beslissen? Dan had ik ook meegedaan.”

Uitdaging

Dus ja, Boonen snapt goed waarom Sagan dit wil doen. “Hij maakt kans, maar ik zou het toch straf vinden als hij vanaf het eerste jaar potten breekt. Weet je, ik denk dat hij dit ook doet omdat hij op zoek is naar iets nieuws. Ik denk dat hij kickt op de uitdaging. Mentaal zal het geen probleem worden om die paar weken langer door te trekken.”

Lombardije, aldus Denk, staat ook nog op de verlanglijst van Sagan. Misschien kondigt hij zijn deelname later dit jaar nog aan. Eerst tracht Sagan nog de groene trui in de Tour te winnen. Daar mikt hij dit jaar ook weer op.

Sagan begint zijn klassieke voorjaar in Milaan-Sanremo. Hij laat de Omloop en de Strade Bianche links liggen. Nog dit: de drievoudige wereldkampioen is echt niet kansloos in Luik. In 2012 behaalde hij in de rit Luik-Seraing zijn allereerste etappezege ooit in de Tour.