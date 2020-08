Boonen: “Ik zou niet schrikken mocht Van Aert het ook goed doen in Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik” Redactie

02 augustus 2020

18u35 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Een parel op zijn palmares.” Zo noemt onze analist Tom Boonen de overwinning van Wout van Aert in de Strade Bianche. Van Aert heeft zijn eerste klassieker beet op z’n 25ste, Boonen was met de Ronde van Vlaanderen één jaartje jonger. De voorbode voor een even mooie toekomst? “Laat het ons hopen, hé. Wout maakte al enorm veel progressie. De koers die hij wóu winnen, heeft hij nu ook gewonnen. Daardoor kan hij nu in de resterende wedstrijden op een bevrijde manier gaan fietsen.”

Onze analist maakt ook de vergelijking tussen hem en Wout. “We zijn twee verschillende types. Ik was, zeker in het begin van mijn carrière, meer sprinter terwijl Van Aert eerder tijdrijder is en lichter is. In vormgewicht zal er 10 kilogram verschil zijn. Maar de wedstrijden die we kunnen winnen, zullen wel min of meer dezelfde zijn. Al denk ik ook dat hij resultaten kan rijden in het zwaardere werk à la Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik. Maar bij beiden was of is er altijd die honger.”

Lees ook:

Een immense vreugdekreet en tranen van geluk: hoe Sarah De Bie de triomf van Wout van Aert in de Strade Bianche beleefde

Van “Wouts grote wraak” tot “Remco, de Koning van Burgos”: ook buitenlandse pers zag Van Aert en Evenepoel schitteren

Onze chef wielrennen ziet hoe Van Aert alle twijfels uit zijn hoofd heeft gezet: “Die crash is maar een verre, onaangename herinnering meer” (+)