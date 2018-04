Boonen haalt dochtertjes aan om Froome te verdedigen: "Er kan al eens een fout gebeuren bij het puffen" TLB

06 april 2018

11u25

Bron: HUMO 0 Wielrennen Tom Boonen gaat niet akkoord met de heksenjacht die Chris Froome moet ondergaan na de onfrisse salbutamolcase. In de Vuelta van vorig jaar, die Froome won, werd een te hoog gehalte van het astmamiddel teruggevonden in het bloed van de Brit. Maar Boonen zegt in HUMO dat het "belachelijk" is om salbutamol doping te noemen.

"Salbutamol doping noemen, is belachelijk", zegt Boonen in HUMO. "Mijn dochtertjes moeten elke dag puffen, daar kan al eens een fout mee gebeuren. Ik krijg de indruk dat de renners van Team Sky vogelvrij zijn verklaard. Ze zijn té goed, hun kop moet eraf. "

"Tot nu toe zijn er toch weinig harde bewijzen tegen Team Sky", gaat Boonen voort. "Pas op, ik heb écht een degout van mannen die de boel belazeren, die mogen ze levenslang schorsen. Maar je zou ervan schrikken hoeveel sporters met ademhalingsproblemen salbutamol nodig hebben om hun sport te kunnen beoefenen. We gaan hen toch niet over dezelfde kam scheren als epogebruikers?

"Dochtertjes belangrijkste reden waarom ik gestopt ben"

Boonen spreekt in het interview ook over zijn nieuw leven. Het leven na de fiets. "Wat de nachtrust betreft, heb ik betere tijden gekend. Om zeven uur 's ochtends wakker worden is al uitslapen, maar ik geniet ervan om een familieman te zijn. Vaak neem ik mijn dochtertjes mee naar mijn werk. Je zult het niet geloven, maar ze zijn dol op een bezoekje aan de autogarage."

"Valentine en Jacqueline zijn de belangrijkste reden voor mijn wielerpensioen. Ik wil een aanwezige vader zijn en als renner is dat niet evident. Ik had nog twee jaar kunnen koersen, maar ik voelde dat ze mijn afwezigheid opmerkten. Of er nog een derde kind komt, weet ik niet. Ik wilde er altijd vier, maar er twee in één keer krijgen zet je toch even met je voeten op de grond (lacht). We zijn nu gelukkig en hebben twee gezonde kinderen. Iedereen kent onze voorgeschiedenis (Lore kreeg twee miskramen, red.), en ik wil het lot niet tarten."