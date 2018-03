Boonen en Lefevere voor het eerst samen na Lotto-transfer: "Ik ben niet pissed" Mathieu Goedefroy

10 maart 2018

19u32

Bron: Eigen berichtgeving 0

Noteert u mee: er zit geen haar in de boter tussen Tom Boonen en Patrick Lefevere. Dat maakten de baas van Quick-Step Cycling en zijn voormalige toprenner vanavond duidelijk tijdens een ‘debat’ in de pop-upstore van de ploeg in Kortrijk. Boonen maakte een verplaatsing van maar liefst 400 kilometer om daarbij aanwezig te zijn. Na afloop van het debat sprak Lefevere ook klare taal voor onze camera: "Voor eens en voor altijd: ik ben niet pissed op Tom."