Boogerd keert terug uit schorsing en fileert meteen Froome: "Er wordt nog altijd gekloot en hij doet daar aan mee" Redactie

15u29

Bron: Belga en AD 1 Twitter Roompot Wielrennen Wielerploeg Roompot - Nederlandse Loterij heeft de Nederlander Michael Boogerd na zijn dopingschorsing weer in ere hersteld. De oud-prof keert vanaf 1 januari terug als een van de ploegleiders, meldt de procontinentale ploeg vandaag.

De 45-jarige Boogerd bekende op 6 maart 2013 dat hij zich had bezondigd aan doping tijdens zijn wielerloopbaan. De Hagenaar was toen al gestopt. Hij vertelde destijds dat hij zich van 1997 tot het einde van zijn carrière in 2007 schuldig maakte aan gebruik van epo, bloedtransfusies en cortisonen. De Internationale Wielrenunie UCI schorste de voormalige kopman van de toenmalige Rabobankploeg begin 2016 alsnog voor twee jaar. Die schorsing liep 21 december van dit jaar af.

Boogerd stond vijf jaar geleden mede aan de basis van de totstandkoming van Roompot en was in 2015 ook als ploegleider actief. In die functie keert hij nu terug. "Ik heb ontzettend veel zin om weer aan de slag te gaan", aldus de oud-winnaar van onder meer de Amstel Gold Race.

Wij zijn erg blij met de terugkeer van @BoogerdLive als ploegleider bij #teamRNL https://t.co/zaTtt8MbzQ Welkom terug, Michael! pic.twitter.com/ALMmxGLsqf Roompot NL Loterij(@ TeamRoompot) link

"Niet verbaasd"

Boogerd kwam ook nog even terug op de heisa rond Chris Froome. Bij de Brit werd tijdens de Vuelta teveel salbutamol in zijn urine aangetroffen. Voor Boogerd kwam de positieve test niet als een verrassing. "Ik ben nog nooit een grote fan geweest van Froome. Ik vind hem geen attractieve renner'' aldus de voormalige Nederlandse kampioen bij de Nederlandse openbare omroep 'NOS'.

"Uit zijn positieve test blijkt dat er nog altijd gekloot wordt in de wielerwereld. Er zijn regels en binnen die regels wordt de grens opgezocht. Froome doet daar gewoon ook aan mee. Ik ben daar ook niet zo verbaasd over."