Bondsvoorzitter Van Damme over bondscoach Verbrugghe: "Misschien wou hij kebab na een lange dag"

26 augustus 2020

06u30 0 Wielrennen Bondsvoorzitter Tom Van Damme verdedigt de beslissing van Frederik Broché, de technische directeur van Belgian Cycling, om bondscoach Rik Verbrugghe van het EK in Plouay naar huis te sturen. “Er bestaan geen tussenoplossingen of halve maatregelen.”

Verbrugghe ging zondagavond eten buiten het hotel van de Belgische ploeg en trad daarmee het coronaprotocol van Belgian Cycling met de voeten.

“We hebben een strikt protocol gemaakt”, zegt Van Damme. “We hebben verplichtingen naar de ploegen — mannen- en vrouwenteams — die zelf een druk programma hebben en die hun renners naar het EK hebben willen sturen. Dat moeten we respecteren. Rik Verbrugghe is buiten het protocol getreden en dan bestaan er geen tussenoplossingen of halve maatregelen.”

Van Damme zegt dat hij er het raden naar heeft wat Verbrugghe heeft bezield. “Waarschijnlijk had hij een lange dag gehad. Hij doet zijn werk uitstekend. Misschien heeft hij niet nagedacht, is hij daarom een kebab gaan eten. Ik weet het niet. De bondscoach heeft een voorbeeldfunctie. Dat we hem naar huis hebben gestuurd is geen beslissing die we graag hebben genomen.”

Rik Verbrugghe reageerde fel. Hij noemde de beslissing “hallucinant” en zei dat hij “niet dronken was en geen cocaïne had gebruikt”. Dat leest als een mogelijke verwijzing naar zijn voorganger Kevin De Weert, al zegt Verbrugghe zelf van niet: “Mijn opmerking was naar niemand gericht.”

En Verbrugghe zei maandagavond dat hij “zeker tien gevallen kan opnoemen binnen onze bubbel van Belgian Cycling, die de voorbije dagen hebben gezondigd en naar huis moeten worden gestuurd.” Ook daar kwam Verbrugghe gisteren heel kort op terug: “Ik wilde de nuance maken, dat op restaurant gaan geen misdaad is.”

Tom Van Damme zegt niet te willen ingaan op de opmerkingen van Verbrugghe. “Het is spijtig. Hij moet het niet erger maken dan het is.”

“Ik weet ook wel dat zo’n bubbel niet perfect is”, zegt Van Damme. “We kunnen maar ons best doen, uit respect voor de profploegen. Wij moeten zorgen dat de regels worden gerespecteerd.”

Verbrugghe liet gisteren weten zich neer te leggen bij de beslissing van Belgian Cycling: “Regels zijn regels. Ik zal mijn job op afstand zo goed mogelijk invullen.”

Voor Tom Van Damme is de zaak daarmee gesloten. Voor de demarche van Verbrugghe zegt hij geen achterliggende redenen te kunnen bedenken. “Rik is nu publiek gestraft en dat is voor ons ook niet leuk. Wat mij betreft neemt Verbrugghe naar het WK toe zijn taak gewoon weer op.”

