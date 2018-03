Bondsdokter voor totaalverbod op gebruik van cortisone: "Tijd voor drastische maatregelen" Bart Audoore

07 maart 2018

06u00 0 Wielrennen Zet cortisone op de dopinglijst. Bondsdokter Kris Van der Mieren (52) doet een opmerkelijke oproep. "Ik zit al 25 jaar in het vak", zegt hij. "De bestaande regels werken niet. Het is tijd voor meer drastische maatregelen."

De nieuwste onthullingen rond Team Sky bewijzen het nog maar een keer: voor wie het wil, is cortisone vrij makkelijk te gebruiken in de koers. Voor een zalfje of puffer volstaat het om simpelweg aan te melden dat je ze gebruikt. Een pilletje kan ook, daarvoor vraag je dan een TTN aan, een ‘Toestemming voor Therapeutische Noodzaak’. Ook die is vrij makkelijk te krijgen.

"Ik noem het een gedoogbeleid", zegt Van der Mieren. "De regels zoals ze nu bestaan, zijn behoorlijk tolerant. In principe zijn ze ethisch verdedigbaar, áls iedereen het spel eerlijk speelt. Maar dat gebeurt niet. En dus werken ze niet. Als je ziet met welke gretigheid men op zoek gaat om cortisone te kunnen gebruiken, dan klopt er iets niet. Er wordt vals gespeeld."

En dus pleit Van der Mieren voor een volledige ban. "Zet cortisone op de lijst met verboden producten", vraagt hij. "Ik ben daar cru in. Ik weet dat ik een stuk meer uitgesproken ben dan de meeste van mijn collega’s, maar ik zit al 25 jaar in het vak. Daarvoor heb ik zelf ook gekoerst. Ik heb veel gezien. Ik weet welke misbruiken er mogelijk zijn."

