Bondscoach Verbrugghe schat Van Aert en Campenaerts even hoog in: "Door de wind wordt het eerste deel cruciaal"

25 september 2020

Bondscoach Rik Verbrugghe ziet de wind straks een belangrijke rol spelen in de WK-tijdrit. “In het eerste deel, met de wind op kop, zal het verschil gemaakt worden. De beteren gaan tot het keerpunt zo’n 44 km/u rijden, nadien zal het gemiddelde op 60 km/u liggen. De eerste 15 kilometers zijn cruciaal. Het moet er meteen op zijn.” Met Wout van Aert en Victor Campenaerts heeft België twee kandidaten op de medailles en zelfs het WK-goud. “Wout ziet er, voor iemand die uit de Tour komt, zeer fris uit. Als ook de benen honderd procent meewillen, zal hij er dicht bij zijn. En Victor heeft als tijdritspecialist een goede voorbereiding gehad. Het zou me niet verbazen mocht hij wereldkampioen worden. Ik schat zijn kansen even hoog in als die van Wout.”

“In wegrit enkel bang voor weersomstandigheden”



