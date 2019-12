Bondscoach Verbrugghe over Sportman van het Jaar: “Het lijkt wel de verkiezing van de Kristallen Fiets” XC

10 december 2019

13u50

Victor Campenaerts, Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de drie overgebleven kanshebbers voor de trofee Sportman van het Jaar. Voor het eerst in de geschiedenis eindigen er drie sporters uit dezelfde sport in de top drie. "Er zou maar op één wielrenner gestemd mogen worden", vertelt bondscoach Rik Verbrugghe (45) aan de telefoon.

Dag, Rik. Drie wielrenners strijden om de titel van Sportman van het Jaar. Wat vindt de bondscoach daarvan?

Rik Verbrugghe: “Wielrennen is nu eenmaal een populaire sport, maar Van Aert, Evenepoel en Campenaerts zijn uiteraard ook genomineerd door de prestaties die ze neergezet hebben. Het is wel raar dat er enkel wielrenners in de top drie staan. Nu: wij, het wielrennen, gaan er niet over klagen. Het is iets unieks.”

Maar u vindt het niet logisch?

“Er zijn ook andere sporters die het verdienen om in de kijker te staan. Het gaat over Sportman van het Jaar, nu lijkt het wel de verkiezing van de Kistallen Fiets. Eigenlijk zou er maar op één wielrenner gestemd mogen worden.”

Wat maakt dit wielerjaar zo speciaal?

“Ik denk vooral het opkomend talent. Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben een groots jaar achter de rug. Dat spreekt aan bij de mensen (de stemgerechtigden zijn beroepsjournalisten aangesloten bij Sportspress.be en gewezen winnaars van de trofee Sportman & Sportvrouw van het Jaar die niet langer actief zijn, red.).”

Philippe Gilbert eindigde als tweede op de Kristallen Fiets, maar behoort nu niet tot de drie genomineerden. Terecht?

“Puur op prestaties en uitstraling, moet Gilbert daar eigenlijk ook bij. Hij won dit jaar Parijs-Roubaix, da’s niet zomaar een wedstrijd. Het is spijtig dat wanneer je op je 36ste (Gilbert is sinds juli 37, red.) bijna alles hebt gewonnen, er zó veel verwacht wordt. Parijs-Roubaix winnen is blijkbaar niet meer voldoende. Had Evenepoel dit jaar Roubaix op zijn naam geschreven, dan was het een ander verhaal.”

Evenepoel won de Kristallen Fiets, Van Aert werd Flandrien van het Jaar. Maken zij meer kans dan Campenaerts om Sportman van het Jaar te worden?

“Ik denk het wel. Dat werelduurrecord is uiteraard ook een hele mooie prestatie, maar het is iets anders. Iets waar je je zes maanden op moet voorbereiden. Typisch voor het moderne wielrennen, die ideale voorbereiding. Maar records worden altijd gebroken. En in een gewone koers is er slechts één iemand die wint. Dus volgens mij gaat het tussen Evenepoel en Van Aert.”

Evenepoel of Van Aert dus. Heeft u een favoriet?

“Dat is heel moeilijk. De prestaties van Van Aert zijn indrukwekkend. Hij compenseert dat nog eens met het veldrijden, impressionant. Maar langs de andere kant: Evenepoel is eigenlijk nog een belofte. En als je ziet wat die dan presteert, is dat misschien net dat tikkeltje indrukwekkender. Volgens mij gaat Evenepoel de trofee pakken.”