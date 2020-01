Bondscoach Verbrugghe beslist pas op 1 juni over tweede tijdrijder voor Spelen MG

21 januari 2020

04u50 0 Wielrennen Bondscoach Rik Verbrugghe hakt op 1 juni de knoop door, wie hij als tweede tijdrijder meeneemt naar de Spelen van Tokio. Remco Evenepoel is na zijn Europese titel al zeker van een olympisch ticket. Voor de tweede plaats ligt de strijd open.

De weelde is groot. Evenepoel pakte ook nog zilver op het WK in Yorkshire. Victor Campenaerts is werelduurrecord­houder. Wout van Aert won vorig jaar de tijdrit in de Dauphiné en de ploegen­tijdrit in de Tour. Thomas De Gendt kan hard tegen de klok rijden en wil graag naar de Spelen. Ook Yves Lampaert heeft bewezen kwaliteiten als tijdrijder.

Rik Verbrugghe trekt met vijf renners naar Tokio. Van die vijf die de wegrit ­rijden, mogen ook twee Belgen deel­nemen aan de tijdrit. Als ze mee willen voor de olympische tijdrit, zullen Van Aert, De Gendt, Campenaerts of Lampaert de bondscoach moeten hebben overtuigd dat ze kans maken op een olympische medaille.

Campenaerts, Van Aert, De Gendt en Lampaert. Raakt Verbrugghe door geen van de vier overtuigd, dan gooit hij het over een andere boeg en kiest hij waarschijnlijk voor De Plus, met het oog op de wegrit

Raakt Verbrugghe door geen van de vier overtuigd, dan gooit hij het over een ­andere boeg. Dan zal de tweede tijdrijder ook bewezen kwaliteiten moeten ­hebben voor de olympische wegrit. ­Verbrugghe: “Dan is de kans reëel dat Laurens De Plus de tweede tijdrijder wordt. Hij kan een tijdrit rijden, hij zal niet belachelijk worden gemaakt.”

Inzage in wattages

De komende maanden worden dus een concurrentiestrijd tussen de Belgische tijdrijders voor een olympisch ticket. Campenaerts rijdt tijdritten in de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië en de Ronde van Italië. Voor Van Aert ligt dat anders. Hij zal pas in het Critérium du Dauphiné zijn eerste tijdrit van het ­seizoen 2020 rijden. En dan zijn we al juni. Hoe moet dat dan?

Verbrugghe: “Ik heb goede afspraken ­gemaakt met de ploegen. Zij hebben me inkijk beloofd in de cijfers. Ik zal inzage krijgen in de wattages die de renners ­duwen, of het nu Van Aert, Campenaerts, De Gendt of Lampaert is.”

Dat Campenaerts werelduurrecord­houder is, maakt dat Campenaerts heel hoog staat in de selectietabel, zegt Verbrugghe. Maar doorslaggevend is het niet. “Het uurrecord was geen criterium voor olympische selectie. Ik ga ook niet nu al Van Aert selecteren, ook al heeft die vorig jaar de tijdrit in de Dauphiné ­gewonnen. Het is moeilijk, maar dit lijkt me wel de juiste manier om een goede keuze te maken.”