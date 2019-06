Exclusief voor abonnees Bondscoach Rik Verbrugghe ziet 6 kandidaat-winnaars voor BK tijdrijden: “Durf jij zeggen wie wint?” Bart Audoore

25 juni 2019

06u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Wie had dat twee maanden ­geleden durven voorspellen, na zijn werelduur­record: Victor ­Campenaerts gaat serieus uit zijn pijp moeten komen wil hij overmorgen ­Belgisch kam­pioen tijdrijden worden. Van één gedood­verfde favoriet zitten we plots bij zes ­kandidaat-winnaars, ziet bondscoach Rik Verbrugghe.

«Ze zijn met zes», zegt Verbrugghe. ­Behalve Campenaerts zijn dat Yves ­Lampaert, winnaar van de tijdrit in de Ronde van Zwitserland, Wout van Aert, winnaar van de tijdrit in de Dauphiné, Tim Wellens, winnaar van de tijdrit in de Ronde van België, Thomas De Gendt, amper twee seconden trager dan Campe­naerts in de tijdrit in de Giro, en Remco Evenepoel, die knalde Campenaerts droog uit het wiel in de Ronde van België. «Durf jij zeggen wie wint?», vraagt Verbrugghe. «Ik niet.»

