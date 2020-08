Bondscoach Rik Verbrugghe verlaat EK wielrennen omdat hij uit Belgische bubbel treedt: “Ik noem dit hallucinant” Redactie

24 augustus 2020

23u26 2 Wielrennen Rik Verbrugghe zal niet langer als bondscoach aantreden op het EK wielrennen in Plouay. Dat laat Belgian Cycling weten. Verbrugghe had contact met personen buiten de bubbel van het Belgische team. De coronatest was negatief, maar de wielerbond wil elk risico uitsluiten. “Wat heb ik verkeerd gedaan?” Sven Vanthourenhout neemt de taken over.

De bondscoach verloor zondagavond tijdens zijn voorbereiding op de tijdritten de tijd uit het oog. Het buffet in het hotel was daardoor al gesloten en Verbrugghe trok in een eerste opwelling naar een nabijgelegen restaurant. Verbrugghe kwam zo in contact met andere mensen en trad op die manier uit de bubbel van het Belgische team.

Ik vraag me af wat ik verkeerd heb gedaan? Ja ik ben even uit het hotel geweest. Maar ik ben niet op stap gegaan. Ik handelde niet te kwader trouw. Ik kan je zeker tien gevallen opnoemen binnen onze bubbel die de voorbije dagen hebben gezondigd en dus ook naar huis zouden moeten gestuurd worden. Rik Verbrugghe

Er volgde intern overleg en de bondscoach onderging een coronatest. Die was negatief, maar om alle risico’s uit te sluiten zal hij niet langer fungeren als bondscoach op dit EK. Het gezondheidsprotocol van Belgian Cycling werd gevolgd. De incubatietijd van het coronavirus is 72 uur en bij de wielerbond oordelen ze dat Verbrugghe ondanks een negatieve test toch een risico kon zijn voor besmetting. Omdat het EK wordt gereden met renners die door hun ploegen zijn vrijgegeven, worden geen risico’s gepakt. Sven Vanthourenhout neemt de taken over.

.@RikVerbrugghe won't be coaching the Men U23 & Elites this #EuroRoad20. Due to an unfortunate act he left the team bubble on Sunday. Verbrugghe & the federation agreed not to take health risks. Thus he headed home. @svenvth will lead both teams in the upcoming races Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Verbrugghe: “Wat heb ik verkeerd gedaan?”

“Ik noem het hallucinant”, vertelt de bondscoach in een eerste misnoegde reactie aan onze redactie. “Ik werkte gisteravond met trainer Erwin Borgonjon zeer laat aan de planning van de tijdritten omdat de officiële startlijsten zeer laat vrijgegeven werden. Toen we beneden kwamen, had iedereen al gegeten. Van het buffet bleef nog maar weinig over. Daarop besloten we om in een restaurant in de buurt te eten. We hebben daarbij alle mogelijke veiligheidsmaatregelen gevolgd: mondmaskers, handgel, social distancing.”

“Deze ochtend werden we door Broché (Fréderik, de technisch directeur van Belgian Cycling, red.) op het matje geroepen”, vertelt Verbrugghe verder. “Hij zei meteen dat ik naar huis moest omdat ik contact had met andere mensen. Ik toonde begrip, maar vroeg ook om een coronatest. Misschien veranderde dat de zaak. Maar het besluit stond vast: Borgonjon en ik moesten naar huis. Deze ochtend deed ik toch de test, om 18u ontving ik de uitslag. Die was negatief. Maar het besluit bleef. Ik moest naar huis omdat ik de veiligheid van iedereen in het gedrang had gebracht.”

“Ik vraag me af wat ik verkeerd heb gedaan? Ja ik ben even uit het hotel geweest. Maar ik ben niet op stap gegaan. Ik handelde niet te kwader trouw. Ik kan je zeker tien gevallen opnoemen binnen onze bubbel die de voorbije dagen hebben gezondigd en dus ook naar huis zouden moeten gestuurd worden.”

“Ik vind dit een drastisch maatregel. Ik accepteert de beslissing, maar begrijp ze niet helemaal. Ik word ook gesteund door de renners. Ze vragen zich ook af waarom. Ik heb enorm hard gewerkt om deze selectie op poten te krijgen. Als dat mijn dankjewel is, vind ik dat erg.”

Wie grijpt volgens jou de zege in de Tour de France? Doe mee aan het online wielerspel Goudentour.be. Stel jouw wielerploeg samen, kies je favoriete renners en maak kans op geweldige dagprijzen.