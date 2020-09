Bondscoach Rik Verbrugghe verkent WK-parcours: “Om te zien wie ik moet selecteren” JDK/BA

09 september 2020

07u47 0 Wielrennen Bondscoach Rik Verbrugghe vertrok gisteren met de auto naar Italië, waar hij vandaag het weg- en tijdritparcours van het nieuwe WK in Emilia-Romagna verkent.

"Ik wil het eens met mijn eigen ogen hebben gezien", aldus Verbrugghe. "België beschikt over een ruime vijver waaruit we kunnen vissen. Ik wil kunnen inschatten wie precies in aanmerking komt. Het profiel heeft veel weg van een Ardennenkoers. Maar... hoe steil zijn die hellingen effectief? Kunnen jongens als Jasper Stuyven daarop overleven?", vraagt Verbrugghe zich af. Het tijdritparcours (32 km) wordt overwegend vlak.

Tussen de slotdag van de Tour (20/9) en het WK (24-27/9) in, vindt ook nog het BK in Anzegem (22/9) plaats. Niet echt ideaal, al zal Verbrugghe zijn troepen deelname aan de nationale titelstrijd niet afraden of ontzeggen. "Als je niet te vermoeid uit de Tour komt, kan je dat perfect meepikken. Ik laat iedereen de vrije keuze. De wegselectie reist pas op woensdagavond 24 september af. Wie wil rijden, kan dat dus. Voor de tijdrijders is het onmogelijk, omdat zij al op vrijdag aan de bak moeten." Wout van Aert maakt vanuit Parijs de doorsteek naar Imola. "En Victor Campenaerts blijft na afloop van Tirreno-Adriatico (15/9) in Italië, zodat hij het parcours al eens kan verkennen."

Greg Van Avermaet twijfelt nog wat hij precies gaat doen. "Ik moet het nog eens bespreken met mijn coach Max Testa en daarna ook met Rik. Áls ik ga, dan eerder in de rol van schaduwkopman. Omdat ik op dit moment niet op hetzelfde niveau zit als Van Aert."

Maandag maakt Verbrugghe de WK-selectie bekend.

