Bondscoach Rik Verbrugghe schuift Stuyven en Merlier naar voor als topfavorieten Redactie

28 juni 2019

15u19

Bron: Belga 0 Wielrennen Yves Lampaert verdedigt zondag zijn titel als Belgisch kampioen op de weg bij de mannen elite. De kans dat de West-Vlaming, gisteren nog tweede in het BK tijdrijden, zichzelf opvolgt bestaat, maar lijkt klein. Dat denkt ook bondscoach Rik Verbrugghe. Hij schuift Tim Merlier en Jasper Stuyven naar voor als dé topfavorieten. Daaronder zet hij een resem namen. Verbrugghe verwacht ook geen massasprint en denkt dat de koers zal openbreken op één van de vele kasseistroken.

De mannen beginnen op het middaguur aan hun titelstrijd. Vanaf het Emile Braunplein wordt in colonne door de Gentse binnenstad getrokken. In Ledeberg, ter hoogte van de Cameliastraat, wordt het Belgisch kampioenschap pas echt op gang gevlagd. Via Merelbeke trekt men naar Scheldewindeke waar na 16 kilometer de kasseizone van de Lange Munte wacht. Via Gavere en Zwalm gaat het richting Zottegem waar na 25 kilometer achtereenvolgens de Paddestraat en Lippenhovestraat aangedaan worden. Langs Oosterzele gaat het weer richting Lange Munte om opnieuw de stenen van de Paddestraat en Lippenhovestraat te gaan opzoeken.

Die lus wordt daarna nog eenmaal afgelegd om zo via Eke naar De Pinte, Sint-Martens-Latem en Deinze naar Drongen te rijden. Dat is de thuisbasis van Walter Godefroot aan wie dit BK een hommage is. Na 114,5 kilometer volgt er een eerste passage aan de Zuiderlaan in Gent waar ook de aankomstlijn getrokken ligt. Vanaf dan wachten er nog zeven plaatselijke ronden, van elk 15,6 kilometer telkens met passages in Drongen. Omstreeks 17u30 kennen we dan de opvolger van Yves Lampaert.

Volgens bondscoach Rik Verbrugghe zijn Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en Tim Merlier (Corendon-Circus) de te kloppen mannen. "Ik verwacht een redelijk zware koers. De aanloop naar de plaatselijke ronden is selectief genoeg. Bovendien kan de wind ook wel een bepalende rol spelen. Ik denk dat weinig renners baat bij een massasprint hebben. Vandaar dat er al gebikkeld zal worden bij het aansnijden van de kasseizones en hierdoor zal de koers snel open breken. Zo komt een zware wedstrijd tot stand en uit die compacte groep zal een snelle man de titel kunnen pakken. Ik denk dan meteen aan Jasper Stuyven of Tim Merlier. Daarachter volgen de traditionele namen zoals die van Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en noem maar op", verduidelijkt Rik Verbrugghe.

Lotto Soudal komt met een groot blok aan de start, toch in vergelijking met Deceuninck-Quick.Step. "Lotto-Soudal beschikt over goede renners, maar ik verwacht niet veel uit die hoek. Jasper De Buyst kan verrassen, net als Jens Keukeleire en Tim Wellens. Tiesj Benoot heeft het voordeel dat hij voor eigen volk kan rijden, maar ik denk niet dat dit parcours echt op hun lijf geschreven is. Bij Deceuninck-Quick.Step zitten ze met Philippe Gilbert en Yves Lampaert in dezelfde situatie als CCC. Zij hebben er dus ook baat bij dat het een zware koers wordt. Het wordt alleszins een bijzonder spannend Belgisch kampioenschap", voorspelt Verbrugghe.