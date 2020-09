Bondscoach Rik Verbrugghe ging WK-parcours in Imola verkennen: "Een Wout of Greg in topdag nodig" Dries Mombert

10 september 2020

10u31 0 Wielrennen "Het wordt kantje boord, we zullen een topdag van een Wout van Aert of Greg Van Avermaet in topvorm nodig hebben." Bondscoach Rik Verbrugghe ging woensdag het WK-parcours in Imola verkennen en zag dat het op het randje wordt voor de Belgen.

De bondscoach vergelijkt de omloop van Imola met die van Firenze in 2013, waar de Portugees Rui Costa voor Alejandro Valverde en Joaquim Rodriguez wereldkampioen werd. "Het parcours houdt het midden tussen iets voor punchers en iets voor klimmers. Het wordt in elk geval een zware wedstrijd", vertelde Verbrugghe na de verkenning gisteren.

De wegrit (259 km) staat op zondag 27 september op het programma, de tijdrit (32 km) twee dagen eerder. Eerst zou het WK wielrennen plaatsvinden in Aigle-Martigny, maar de Zwitserse autoriteiten staken er met het oog op het coronavirus een stokje voor. Enter Imola. De Italianen tekenden een parcours uit van 28,8 kilometer. In totaal worden negen ronden afgewerkt rond het Formule 1-circuit waar Ayrton Senna in 1994 de dood vond.

"Op papier zijn er twee klimmen, maar in realiteit zijn het er eigenlijk drie", zegt Verbrugghe. "Er zit een strook van drie kilometer net voor de eerste klim die vrij stevig is. De eerste helling zelf is 900 meter lang met pieken tussen de 10% en 15%. Daarna volgt nog een uitloper van 800 meter. De tweede klim is veel zwaarder. La Redoute 'light'. De helling is ongeveer even lang (1,7 km), maar iets minder steil. Het gaat maximaal naar 16%."

Na de tweede klim volgt niet meteen een afdaling. "Het gaat 5 kilometer op en af vooraleer we dan naar het circuit trekken. Het zijn smalle en vooral technische wegen", zegt Verbrugghe. De omloop lijkt zo wel op maat geschreven van Julian Alaphilippe, maar Verbrugghe wil van eigen sterkte uitgaan. "Ik maak maandag mijn selectie bekend, ik zal een ploeg nodig hebben in topconditie."

Verbrugghe is niet van plan zomaar acht renners te selecteren die op papier het best bij de omloop passen. "Ik wil een gebalanceerde ploeg bouwen. Voor de renners die uit de Tour komen, wordt het zoeken naar de juiste balans. Het wordt voor hen een kwestie om de motor in gang te houden en nog één keer intensief te trainen. In dat opzicht kan een wedstrijd als het BK of het WK tijdrijden zelfs nog van pas komen."

De bondscoach laat de renners voor de tijdrit (wellicht Campenaerts en Van Aert) de keuze of ze het BK in Anzegem betwisten. "Het tijdritparcours in Imola zelf is iets voor hardrijders. Weinig technisch met weinig bochten. Het zal voor de grote motoren zijn.”

