Bondscoach Ludwig Willems verwacht open BK bij de dames Redactie

28 juni 2019

15u10

Bron: Belga 0 Wielrennen Volgens bondscoach Ludwig Willems behoort een vijfde titel voor Jolien D'hoore zondag zeker tot de mogelijkheden tijdens het Belgisch kampioenschap op de weg bij de dames elite. Ook Lotte Kopecky wordt door Willems naar voor geschoven. Net als Kaat Hannes, in 2016 nog Belgisch kampioene in Lac's de l'Eau d'Heure. Vraag is ook of de hele meute afstormt naar de eindmeet of dat een vroege vlucht het tot het einde kan uitzingen.

"Er starten zondag een aantal kanshebsters op de eindwinst. Lotto Soudal Ladies heeft steeds een sterk blok waarop ze kunnen rekenen. Ook Doltcini heeft een sterke ploeg aan de start en ik denk dan meteen aan Kelly Druyts. Zij manifesteert zich opnieuw nadat ze eerder mama werd. Kaat Hannes is een traditionele kampioenschapsrenster geworden, getuige haar zevende plaats op het Europees kampioenschap. Hannes kan perfect naar een titelstrijd toeleven en werd al in 2016 Belgisch kampioene. Het zal een heel onvoorspelbaar kampioenschap worden, zeker gezien het vlakke parcours. Iedereen kan in en rond Gent vrij lang meegaan, dat speelt sowieso een rol", stelt bondscoach Willems.

Uittredend kampioene Annelies Dom voorspelt een massasprint. "Als je het parcours bekijkt, is het vrijwel zeker dat het peloton gaat spurten voor de titel. Maar, en nu komt er een torenhoog cliché maar dat is nog altijd zo, het zijn de rensters die de koers maken", vervolgt Willems. "Op een relatief gemakkelijke omloop wordt er meestal van bij de start strijd geleverd. Ook de kleinere teams zien zo hun kans. Een vroege ontsnapping kan op die manier tot stand komen en kans op slagen hebben. De temperatuur kan ook een rol spelen. De dames rijden echter vroeg op de dag hun wedstrijd, enkel op het einde zal het warm worden.”

"In een kampioenschap zijn het altijd de beteren die naar voor komen. Ik denk dan toch aan Jolien D'hoore, al start die als enige renster van Boels-Dolmans. Lotte Kopecky is ook één van mijn topkandidaten. Zij wil het nu wel eens afmaken na een resem tweede plaatsen. En ze kan rekenen op een sterke ploeg binnen Lotto Soudal Ladies. Kaat Hannes zet ik er zeker ook bij. Ik zie het peloton in de finale scheuren waardoor volgens mij een compact groepje naar de eindmeet zal afstevenen.”