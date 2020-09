Bondscoach hoopt stiekem nog op Gilbert voor WK: “Zijn ervaring kan belangrijk zijn” JDK

12 september 2020

08u41 0 Wielrennen Philippe Gilbert hervat, net als de andere Lotto-pechvogels Wellens en Degenkolb, dinsdag al de competitie in de Ronde van Luxemburg (15-19/9). Goed twee weken dus na zijn zware val in de Tour. Bondscoach Rik Verbrugghe schrapt hem ook nog niet van zijn longlist voor het WK. “Een goeie Gilbert kunnen we altijd gebruiken.”

Breukje in de knieschijf, luidde de diagnose twee weken geleden. Gilbert was, net als vele andere renners, in de openingsrit van de Tour de France op het spekgladde wegdek in het achterland van Nice ten val gekomen. “Uiteindelijk bleek de patellafractuur van mijn linkerknie dan toch een heropening van de oude breuk uit de Tour 2018.”

Dat jaar dook Gilbert in de afdaling van de Portet d'Aspet het ravijn in. Daardoor werd de huidige breuk als een 'non-union' (slecht herstelde) fractuur behandeld. “Na een paar dagen voelde ik al niet te veel pijn meer”, aldus Gilbert. “Daardoor kon ik al vrij vroeg de training hervatten. Ik wil echt koersen nu, want het seizoen is al zo kort. In de Ronde van Wallonië zag ik dat competitie mijn conditie deugd deed. In de Ronde van Luxemburg streef ik hetzelfde effect na. Ik heb de Tour gemist. Maar de klassiekers komen er nog aan. Ik ben ambitieus en heb veel honger.”

Ook Wellens stelt het goed

Na de Gooikse Pijl (20/9) en het BK (22/9) rijdt Gilbert in principe Luik-Bastenaken-Luik (4/10), Brabantse Pijl (7/10), Amstel Gold Race (10/10), Ronde van Vlaanderen (18/10) en Parijs-Roubaix (25/10).

Tim Wellens miste de Ronde van Frankrijk na een zware crash achter de brommer in de rechtstreekse aanloop, maar stelt het naar eigen zeggen goed nu. “Ik heb de fiets een week aan de kant moeten laten, maar train intussen alweer een dikke week. Luxemburg is ideaal om te hervatten. Nadien rijd ik het BK en de klassiekers. Maar ook het WK in Emilia-Romagna zie ik wel zitten.”

Dat treft, want bondscoach Rik Verbrugghe rekent stellig op Wellens. En... schrapt ook Gilbert voorlopig nog niet van zijn lijstje. “Een goeie Gilbert kunnen we altijd gebruiken. Zijn ervaring kan binnen de selectie van goudwaarde zijn.”

Lees ook: Gilbert nú al terug in competitie, ook Wellens en Degenkolb hervatten volgende week in Ronde van Luxemburg