Bondscoach De Weert maakt selectie bekend voor WK wielrennen, mét Hermans, Meurisse en Pauwels: "We moeten ambitie tonen" Redactie

10 september 2018

15u36

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 4 Wielrennen België trekt met Tim Wellens, Tiesj Benoot, Dylan Teuns, Greg Van Avermaet, Laurens De Plus, Serge Pauwels, Ben Hermans en Xandro Meurisse naar het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck. Dat maakte bondscoach Kevin De Weert zopas bekend. De elite-heren komen op zondag 30 september in actie.

Tim Wellens, Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet waren certitudes. Verder waren ook Laurens De Plus en Serge Pauwels quasi zeker van hun selectie. Rond Pauwels hangen er wel nog enkele vraagtekens. Sinds zijn valpartij in de Ronde van Frankrijk op 24 juli kwam hij niet meer in actie. Vanaf woensdag neemt hij deel aan de Ronde van Slowakije, waarna een evaluatie volgt en moet beslist worden of de 34-jarige renner helemaal klaar is voor de dienst.

Voor de twee overige plaatsen kwamen er verschillende renners in aanmerking. Ben Hermans en Xandro Meurisse wonnen uiteindelijk het pleit van reserves Thomas De Gendt, Floris De Tier, Dries Devenyns, Pieter Serry en Jelle Vanendert. Victor Campenaerts rijdt als Europees kampioen samen met De Plus de tijdrit. Op woensdag 26 september vindt die race tegen de klok plaats.

De Weert: " We zijn geen favoriet maar we moeten ambitie tonen"

"We zijn dit jaar geen favoriet maar we zullen ons tonen", vertelde De Weert bij de voorstelling van zijn selectie. "We hebben sterke renners die op harde omlopen uit de voeten kunnen. Ik heb er vertrouwen in. We moeten realistisch zijn maar ook ambitieus en optimistisch. Wellens heeft het parcours al verkend. Hij vindt het heel mooi. Ook al kan je die muur op het einde met geen enkele andere klim vergelijken."

Naast Tim Wellens genieten ook Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet een beschermde status. Laurens De Plus en Serge Pauwels moeten als wegkapitein fungeren. Die laatste zal na zijn elleboogbreuk in de Tour wellicht klaar zijn voor de dienst, verzekert De Weert. "Ik heb contact met hem gehad, alles gaat goed. Woensdag rijdt hij zijn eerste wedstrijd (Ronde van Slovakije)."

De zevende en achtste plaats in het Belgische team worden ingenomen door Ben Hermans en Xandro Meurisse. Daardoor viel onder meer Thomas De Gendt uit de boot. "De selectie van Meurisse is geen verrassing", benadrukte De Weert. "Hij is een heel sterke renner. Dit seizoen heeft hij knappe wedstrijden afgewerkt. We hebben hem nog gezien in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar finishte hij vlak achter Poels en Alaphilippe in de koninginnenrit."

Zwaar parcours

Bij de vrouwen rekent België op Valerie Demey, Sofie De Vuyst, Kaat Hannes, Githa Michiels, Kelly Van den Steen en Julie Van de Velde voor de wegrit. Die staat op zaterdag 29 september geprogrammeerd. Ann-Sopfie Duyck rijdt de tijdrit (25/09).

In de juniorencategorie is het uitkijken naar Remco Evenepoel, het toptalent dat in 2019 als prof debuteert bij Quick.Step Floors. Hij werd dit jaar al Europees kampioen op de weg en tegen de klok en start in Innsbruck als uitgesproken medaillekandidaat in beide wedstrijden.

Het parcours van de 265 km lange wegrit, met meer dan 4.600 hoogtemeters, is op maat gesneden van de klimmers. In de finale is er een klim voorzien van 2,8 km met een gemiddelde stijgingsgraad van 11,5 procent en een steilste strook van 25 procent. Na de top is het nog acht km tot aan de meet. Op het loodzware parcours lijkt het erg onwaarschijnlijk dat Peter Sagan een vierde opeenvolgende regenboogtrui zal veroveren. Ook in de 54 km lange individuele tijdrit moet er stevig geklommen worden, met na ruim 30 km een beklimming van 4,9 km aan 7,1 procent.

