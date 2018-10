Bond waarschuwt: "We eisen te veel van jonge renners" IB

08 oktober 2018

05u02

Bron: Belga, Het Nieuwsblad 1 Wielrennen Tom Teulingkx, hoofd van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, trekt aan de alarmbel na het overlijden van wielrenner Jimmy Duquennoy (23). "We moeten ons ernstig afvragen: hoe intensief kunnen we jonge renners laten koersen?", stelt hij in Het Nieuwsblad en De Standaard.

Duquennoy overleed aan een hartstilstand en is de zoveelste jonge sporter die plots sterft. "Er begint zich een patroon te vormen", zegt Teulingkx. "We merken dat de tendens bestaat om het volume, de frequentie en de intensiteit voor jongeren niet alleen in wedstrijden maar ook in trainingen enorm op te voeren. We moeten gigantisch voorzichtig zijn met de belasting bij jongeren."

Teulingkx, die ook lid is van de medische commissie van de Belgische wielerbond, wil een onderzoek naar de impact van die intensieve trainingen bij jonge sporters.