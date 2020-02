Bol wint machtssprint in de Algarve, Evenepoel blijft leider SVBM

21 februari 2020

Cees Bol (Sunweb) heeft de derde rit in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Nederlander was in een massasprint sneller dan Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) en Fabio Jakobsen(Deceuninck-Quick.Step). Remco Evenepoel beleefde een rustige dag en blijft leider.

Na de machtsexplosie van Remco Evenepoel gisteren was het vandaag weer aan de sprinters. Een etappe van 202 kilometer bracht het peloton van Faro naar Tavira. Met Groenewegen, Greipel en Kittel op de erelijst in Tavira, kon de winnaar niet anders dan een snelle man zijn.

Drie moedige vluchters kleurden de etappe. Gotzon Martín, Aleksandr Grigorev en Tiago Antunes trokken er na drie kilometer op uit voor een lange dag in de ontsnapping. Intussen beleefde leider Remco Evenepoel een rustige dag in de buik van het peloton.

Op 20 kilometer van het einde zat het avontuur van het koptrio erop. Op dat moment gingen Jasper Stuyven en Edward Theuns hard tegen de grond. Ze bleven akelig lang zitten, maar konden uiteindelijk toch verder. De aangekondigde massasprint kwam er. Daarin was Cees Bol duidelijk sneller dan Sacha Modolo en Fabio Jakobsen. Remco Evenepoel finishte probleemloos in het pak en blijft leider. Morgen mag hij weer vol aan de bak, want dan ligt de aankomst op de Alto do Malhão.