Boeckmans over moeilijke periode: "Lotto-Soudal is geen OCMW, hoorde ik. Pijnlijk" Nico Dick

04 april 2018

08u38 0 Wielrennen Sinds zijn doodsmak in de Vuelta 2015 is het leven van Kris Boeckmans (31) grondig overhoopgegooid. Zo heeft hij een nieuwe - Canadese - vriendin en verkaste hij willens nillens van Lotto-Soudal naar het Franse Vital Concept, een kersvers procontinentaal team rond sprinter Bryan Coquard. Boeckmans lijkt zijn leven weer op de rails te hebben, nadat dat leven hem had getekend. Een monoloog van een prille dertiger.

"Elk huisje heeft zijn kruisje, luidt het gezegde. Maar ik heb mijn portie ondertussen gehad. In november 2005 verloor ik mijn broer Hans - hij was toen 22 - in een verkeersongeval. Een tragedie voor onze familie die diepe wonden heeft geslagen. Het verdriet blijft. Ook mijn carrière verloopt met ups en downs, met natuurlijk die doodsmak in de Vuelta 2015 als dieptepunt. Acht maanden later zag ik ook nog eens mijn goede vriend en ploegmakker Stig Broeckx vallen en maanden aan een stuk voor zijn leven vechten. Vreselijk. Het zal ooit wel eens ophouden, denk ik dan. Eigenlijk durf ik niet meer na te denken over zulke dingen."

Lotto-Soudal, waar hij "op zijn plaats zat"

"Twee en een half jaar geleden lag ik tien dagen in coma. Voor alle duidelijkheid: ik ben blij dat ik nog leef. Het had anders kunnen aflopen. Koersen was maar bijzaak. Maar ik wilde iets omhanden hebben. Ik had een doel nodig. En dat werd toch weer het wielrennen. Ik zou wel zien welk niveau ik nog kon halen. Het zag er aanvankelijk niet goed uit. Bij de start van mijn revalidatie trapte ik tien minuten dertig Watt en het licht ging uit.

