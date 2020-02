Bob Jungels wil na vertrek Gilbert de klassementen vergeten en vol zijn kans gaan op de kasseien: “Onze ploeg is nu nóg veelzijdiger dan vorig jaar” SVBM

12 februari 2020

13u44

Bron: Cycling News 4 Wielrennen Er wordt bijzonder weinig over gesproken, maar verlies komend voorjaar de Luxemburgse kampioenentrui niet uit het oog. Bob Jungels is na een leerrijk 2019 gebrand op een toplente. “De Ronde van Vlaanderen staat met stip aangekruist in mijn agenda”, laat de renner van Deceuninck-Quick Step weten.

Kuurne-Brussel-Kuurne 2019. Op 65 kilometer van de aankomst rijdt een groepje met Bob Jungels en Oliver Naesen weg op de kasseien van de Varentstraat. De Luxemburger is met voorsprong de sterkste en rijdt op 16 kilometer van de finish weg van zijn medevluchters. Ook het jagende peloton ziet hem niet meer terug en dat terwijl Jungels het in zijn eentje tegen de felle wind moet zien te rooien. De Luxemburger wint in Kuurne zijn eerste kasseiklassieker, nadat hij een jaar eerder al Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef.

Het was de bevestiging van wat iedereen eigenlijk al wist: de Luxemburgse kampioen kan ongelooflijk hard met de fiets rijden. Of het nu in de Ardennen of op de kasseien is, veel maakt het hem niet uit. Na zich enkele jaren op het rondewerk gefocust te hebben, toonde hij vorig jaar voor het eerst écht zijn capaciteiten op de Vlaamse wegen. In navolging van zijn sterk openingsweekend, reed hij ook in de E3 BinckBank Classic en Dwars door Vlaanderen beresterk. In de Ronde van Vlaanderen was het vet helaas van de soep. De verklaring daarvoor moeten we volgens Jungels bij Parijs-Nice zoeken. Midden maart ging de Luxemburger er vol voor een klassement en dat vrat de nodige energie weg.

De ambitie was om hoog te eindigen in het klassement, maar het werd een lijdensweg naar de streep in Verona Bob Jungels over zijn Giro vorig jaar

Vaarwel klassementen

Na de klassiekers richtte Jungels zich op een goed eindklassement in de Giro, maar in Italië was hij nooit zichzelf. “Na mijn goed voorjaar had ik veel vertrouwen getankt, maar ik gaf mezelf veel te weinig tijd om te herstellen”, vertelt hij bij Cycling News. “De ambitie was om hoog te eindigen in het klassement, maar het werd een lijdensweg naar de streep in Verona.” Na de Giro beleefde de Luxemburger dan ook moeilijke momenten. “Fysiek ging het wel, maar mentaal was ik niet klaar om af te zien op de fiets. Ik was blij toen het seizoen er op zat.”

In die zin is 2020 een sleuteljaar. Jungels slaat dit seizoen de Giro over en geeft aan zich voortaan in de grote rondes op dagsucces te willen richten. Zo verschijnt hij in Nice wel aan de start van de Tour. Niet met een eindklassement als doel, wel met ritwinst in het achterhoofd. “Het is een Tour voor klimmers. Zelfs als ik op mijn scherpst sta, wegen de grote klassementsmannen nog 10 kilo minder. Ik zou liever één of twee etappes winnen dan zevende of achtste te eindigen in Parijs”, vertelt de zesvoudige kampioen van Luxemburg. Patrick Lefevere zal het graag horen.

De Ronde en Roubaix

Dit jaar zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de hoofddoelen. Jungels wil dus voor het allerhoogste gaan in de kasseiklassiekers. Hij startte nog nooit in de Hel van het Noorden, hoewel hij er in 2012 zegevierde in de beloftenwedstrijd. Na het vertrek van Philippe Gilbert liggen er volgens Jungels ook meer mogelijkheden bij de klassieke kern van Deceuninck-Quick.Step. “Phil was een echte leider. Zelfs als hij zich niet goed voelde, was iedereen bereid in zijn dienst te rijden. Dat is nu minder het geval. Ik denk dat de ploeg nog veelzijdiger is dan vorig jaar.”