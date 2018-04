Bob Jungels dolblij: "Gisteren keek ik met Alaphilippe nog naar de editie van 2011 die Gilbert won" Mike De Beck

22 april 2018

17u09

Bron: VRT 0 Wielrennen Na Marcel Ernzer (in 1954) en Andy Schleck (in 2009) is Bob Jungels nu de derde Luxemburger die kan zegevieren in Luik-Bastenaken-Luik. De 25-jarige hardrijder was dan ook meer dan tevreden nadat hij opnieuw een vette vis voor Quick.Step Floors binnen haalde.

Nummer één en nummer vier. Quick.Step was opnieuw dé ploeg in de koers vandaag in 'La Doyenne'. Op zo'n twintig kilometer van de streep opende Philippe Gilbert al de debatten en dan was het aan Bob Jungels om de gashendel eens vol open te draaien. "Eerlijk gezegd geloofde ik het niet totdat ik niemand meer zag aan de finish", was Jungels dolblij. "Ik voelde me heel de dag al goed en na woensdag was het duidelijk dat Julian Alaphilippe de absolute kopman zou worden. Om hem in een goeie positie te houden, ging ik aan op de Roche-aux-Faucons, maar uiteindelijk kwam er niemand terug."

Love these guys, love this superb team spirit!#WayToRide #LBL#TheWolfpack pic.twitter.com/XGNwMRreia Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

"Mooiste koers van het jaar"

Jungels vertelde dat hij de voorbije dagen nog een keer in de archieven van Luik-Bastenaken-Luik dook. "Het is ongelofelijk. Gisterenavond keek ik met Julian nog naar de editie van 2011 toen Philippe Gilbert won. In een strijd met Andy en Frank Schleck op de Roche-aux-Faucons. Ik kan het echt niet geloven. Ik wachtte al een lange tijd op zo'n resultaat en ik ben blij dat het teamwork en het harde werk van de voorbije jaren zijn vruchten afwerpt. Mijn familie was hier aan de streep. Het is moeilijk om te beschrijven wat ik voel. Ik ben heel emotioneel nu, het zal nog een tijd duren tot dit doordringt. Dit is de mooiste koers van het jaar.""

Het is meteen ook het tweede monument van Quick.Step dit voorjaar. "Ik ben heel fier om deel te mogen uitmaken van zo'n ploeg. We hebben een ongelooflijk voorjaar neergezet." Julian Alaphilippe (vierde) viel zijn makker nog maar eens in de armen. Ploegbaas Patrick Lefevere is opnieuw een gelukkig man.

Quick-Step Floors in the Spring Classics (2003-2018):

7🏆 Ronde van Vlaanderen

6🏆 Dwars door Vlaanderen

6🏆 E3 Harelbeke

6🏆Kuurne-Brussels-Kuurne

5🏆Paris-Roubaix

3🏆Gent-Wevelgem

2🏆Milano-Sanremo

2🏆Omloop Het

2🏆Amstel Gold Race

1🏆Fleche Wallonne

1🏆Liege-Bastogne-Liege Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link