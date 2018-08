BMC-Zwitser Küng grijpt macht in BinckBank Tour, Europees kampioen Campenaerts strandt op tweede plaats in tijdrit TLB

14 augustus 2018

16u44

Bron: Eigen berichtgeving 3 Wielrennen Stefan Küng (24) heeft de tijdrit in de BinckBank Tour op zijn palmares gebracht. De Zwitser van BMC zette over 12,7 kilometer in het Nederlandse Venray de toptijd neer: 14'11''. Küng deed daarmee liefst veertien seconden sneller dan Europees tijdritkampioen Victor Campenaerts, best of the rest. Ook vorig jaar won Küng de tijdrit in de Nederlands-Belgische rittenkoers.

Magnus Cort Nielsen reed als eerste van het startpodium, maar de Deense winnaar van de Tourrit met aankomst in Carcassonne kon geen echte richttijd neerzetten. Daarvoor was het wachten op Luke Durbridge, de Australische TGV van Mitchelton-Scott. Durbridge, die vorig jaar de tijdrit in de Driedaagse De Panne won, leek zich te mogen opmaken voor een poosje op de hot seat. Maar daar dacht Alex Dowsett anders over. De Brit knabbelde een seconde af van de tijd van Durbridge en nam de leiding over.

Dowsett trapte daarmee een spelletje van honderdsten en seconden op gang. Eerst dook Michael Matthews nog vrij royaal (vier seconden) onder de tijd van de snelle man van Katusha, maar dan kwamen Soren Kragh Andersen en Victor Campenaerts. De Deen deed eerst 59 honderdsten van een seconde beter dan 'Bling' Matthews en niet veel later stelde Campenaerts Andersens tijd nog eens met 89 honderdsten scherper. Was de Europees kampioen tegen de klok op weg naar een nieuwe triomf?

Klassementsmannen bij de les

Neen, zo besliste Stefan Küng. De Zwiter van BMC - hij trekt naar Groupama-FDJ - deed een pak beter dan onze landgenoot. De ploegmaat van Greg van Avermaet legde de omloop liefst veertien seconden sneller af dan de tijdrijder van Lotto-Soudal. En te zeggen dat Küng in Glasgow nog 45 tellen trager was dan Campenaerts. 't Kan verkeren.

Küng deed met zijn fantastische race tegen de klok een gooi naar de dagzege én de leiderstrui, te meer omdat er geen echte tijdrijders meer na hem kwamen. Bij de klassementsmannen vielen geen grote tijdsverschillen te noteren. Tim Wellens, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven en Niki Terpstra: heel veel tijd moesten de mannen van het klassieke werk - ze komen later deze week nog aan hun trekken - elkaar niet toegeven.

In de buurt van de toptijd van Küng kwam uiteindelijk niemand meer. De ploegmaat van Van Avermaet neemt de koppositie in de stand ook over van Fabio Jakobsen, die gisteren de openingsrit won. Vorig jaar droeg de Zwitser de leiderstrui al drie dagen in de BinckBank Tour. Afwachten hoe lang hij dit keer in het groen door Nederland en België zal rijden. Morgen volgt een sprintersetappe met aankomst in Antwerpen.

In the #BinckBankTour hotseat with @stefankueng! The last few riders are starting to roll across the line. #Ride_BMC pic.twitter.com/3ZFrblWT4I BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link

Dries De Bondt rijdt morgen door eigen regio: "Geeft extra boost"

Dries De Bondt mocht opnieuw het podium op om zijn tweede zwart-groene trui in ontvangst te nemen. Als leider in het klassement van de strijdlust mag hij morgen naar zijn heimat in Buggenhout trekken. De Bondt zal in die buurt de steun krijgen van een pak supporters. De renner van Veranda's Willems-Crelan wil zijn voorsprong in het nevenklassement echter verder uitdiepen.

"Het zal morgen een belangrijke dag worden. Wil ik dat shirt nog wat langer dragen dan zal ik sowieso heel attent moeten zijn de eerste wedstrijdkilometers want de eerste Checkpointsprint volgt al na 10 kilometer", weet Dries De Bondt. "Ik wil die trui graag tot het einde van deze rittenkoers om de schouders hebben. Mijn grootste concurrent wordt Elmar Reinders. Ik heb slechts twee punten voorsprong op hem. Het komt er dus op aan hem zeker achter mij te houden."

"Dit shirt levert mij en mijn team een pak publiciteit op. En bovendien passeert de rit van morgen bijna aan mijn ouderlijke woonst. Dat geeft me nog een extra boost. Ik rij omzeggens naar huis maar daar ligt het einddoel niet. Er volgen nog een pak kilometers voor we in Antwerpen aankomen", besluit Dries De Bondt.

“I was feeling good already at the start and I had a good look at the course before the race so I had a plan coming into today and I was able to execute that plan perfectly and put in a good performance” - @stefankueng right after his effort on #BinckBankTour stage 2. https://t.co/t01x57cVw6 BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link