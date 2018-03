BMC ziet mooie toekomstplannen voor Teuns: "Kopman in grote ronde? Ik denk het wel, ja" Bart Audoore

13 maart 2018

07u00 0 Wielrennen Lees de titel van dit artikel nog maar eens: BMC ziet een rondetoekomst voor Dylan Teuns (26). Het woord ‘toekomst’ is daarin belangrijk, maar toch. "Dylan heeft mentaal een grote stap gezet."

David Bailey is ‘Head Performance’ van BMC, zeg maar de eindverantwoordelijke van alles wat met training en sportvoeding te maken heeft bij de Amerikaans-Zwitserse ploeg. Daar bovenop is hij ook al vier jaar de persoonlijke trainer van Dylan Teuns. Als iemand een mening mag hebben over de mogelijkheden van de Limburger, dan is hij het.

Bailey is een wetenschapper en spreekt dus per definitie in nuance en voorzichtigheid – "We weten echt niet waar zijn limieten liggen." Maar toch. Als de Brit tien pond moet ­inzetten op de toekomst van Teuns en de vraag of hij mag dromen van een hoofdrol in een grote ronde, dan neemt hij duidelijk stelling in. "Als ik moet kiezen tussen wel of niet, dan zeg ik ja", zegt Bailey. "Persoonlijk denk ik dat Teuns over een paar jaar kopman zal zijn in een grote ronde, ja."

