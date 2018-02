BMC wint ploegentijdrit Ronde van Valencia, al tellen tijden niet mee voor klassement JDK/XC

02 februari 2018

16u45 0 Wielrennen B MC heeft de derde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen, een ploegentijdrit over 23 kilometer. Vanwege het slechte weer besloot de organisatie op aandringen van de ploegen en renners vooraf dat de tijden niet meetellen voor het algemeen klassement.

De Spanjaard Alejandro Valverde blijft daardoor leider in de vijfdaagse rittenkoers. Achter BMC werd Astana tweede op meer dan een minuut, AG2R was goed voor de derde tijd. Sport Vlaanderen-Baloise legde beslag op de achtste plek.

Van Avermaet: "Evenwaardig aan individuele zege"

“Ik ben heel tevreden”, luidt het bij Greg Van Avermaet. “Dit is de eerste overwinning van het seizoen, dus dit is voor mij evenwaardig aan een individuele zege. We weten dat we sterk zijn in deze discipline, dat hebben we ook getoond. Uiteindelijk hebben we door het nat parcours voorzichtig gereden, al konden we wel voluit gaan. Het viel wel mee.”

Van Avermaet had daarnaast lof voor nieuwe ploegmakker Jürgen Roelandts. De olympische kampioen noemde hem een van de sterkhouders in de ploegentijdrit. “Meteen derde in mijn eerste koers voor BMC, vandaag (twee dagen later, red.) winst. Ik kon niet dromen van een betere start in de ploeg", aldus Roelandts.

Lekker weer hier in Calpe 🌧

Een van de laatste rotondes vandaag in de TTT ligt er op dit moment zo bij... 🌊 #waterfietsen pic.twitter.com/YCnCLs3506 Koen Bouwman(@ koenbouwman) link

Dangerous ttt course + heavy rain + heavy wind. Hopefully @VueltaCV and @UCI_cycling take the right decision. It’s the start of the season, not needed to take risks. https://t.co/Gxdy44t5w7 Sep Vanmarcke(@ sepvanmarcke) link