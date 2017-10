BMC slankt kern af tot 24 renners - Riblon stopt met wielrennen – Breschel: “Wil Vanmarcke aan zeges helpen” Redactie

14u30 13 TDW Matti Breschel

BMC slankt kern af tot 24 renners

BMC heeft volgend seizoen nog maar 24 profrenners onder contract. Dat zijn er vijf minder dan dit seizoen. "Deze vermindering hangt samen met onze wedstrijdkalender en het feit dat in sommige races minder renners aan de start zullen staan", zegt Jim Ochowicz, algemeen manager van BMC, vandaag in een persbericht.

Ochowicz verwijst onder meer naar de beslissing om vanaf volgend jaar in de grote rondes (Tour, Giro, Vuelta) nog maar acht in plaats van negen renners te laten starten.

Vijf Belgen dragen in 2018 het shirt van BMC: kopman Greg Van Avermaet, Dylan Teuns, Nathan Van Hooydonck, Loïc Vliegen en Jürgen Roelandts. Die laatste is een van de vier nieuwe gezichten in het Amerikaanse WorldTourteam, naast de Italiaan Alberto Bettiol, de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin en de Australiër Simon Gerrans.

"We nemen afscheid van een aantal renners die andere lucht opsnuiven of stoppen. Velen onder hen hebben best wel wat jaren bij BMC doorgebracht. Ik wil hen bedanken en veel succes toewensen in de komende jaren", aldus Ochowicz. Ben Hermans hoort bij de renners die BMC verlaten. De winnaar van de Ronde van Oman vond onderdak bij Israel Cycling Academy.

De BMC-selectie voor 2018

Alberto Bettiol (Ita), Patrick Bevin (NZe), Tom Bohli (Zwi), Brent Bookwalter (VSt), Damiano Caruso (Ita), Rohan Dennis (Aus), Alessandro De Marchi (Ita), Jempy Drucker (Lux), Kilian Frankiny (Zwi), Simon Gerrans (Aus), Stefan Küng (Zwi), Richie Porte (Aus), Nicolas Roche (Ier), Jürgen Roelandts (BEL), Joey Rosskopf (VSt), Michael Schär (Zwi), Miles Scotson (Aus), Dylan Teuns (BEL), Greg Van Avermaet (BEL), Tejay Van Garderen (VSt), Nathan Van Hooydonck (Bel), Francisco Ventoso (Spa), Loïc Vliegen (BEL) en Danilo Wyss (Zwi)

photo_news

Christophe Riblon hangt fiets aan de haak

Christophe Riblon zet op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. De Fransman kreeg geen nieuw contract bij AG2R La Mondiale en vond daarna geen nieuwe ploeg.

Riblon is vooral bekend van zijn etappezege in de Ronde van Frankrijk 2013. Hij zegevierde toen bovenop Alpe d'Huez. Datzelfde jaar kreeg hij ook de prijs van de Superstrijdlust.

Voor Riblon was het zijn tweede ritwinst in de Tour. In 2010 had hij een bergetappe naar Ax 3 Domaines op zijn naam geschreven. De Fransman droeg sinds zijn profdebuut in 2005 het shirt van AG2R. "Op een bepaald moment moet je de bladzijde omdraaien", zegt hij in Le Courrier Picard. "Voor mij is het avontuur afgelopen. Ik hoopte verder te kunnen doen, maar diep vanbinnen wist ik dat het voorbij was toen AG2R mij in juni liet weten dat er geen plaats meer was. Ik heb contacten gehad met andere ploegen, maar daar vloeide niets concreets uit."

ANP Christophe Riblon komt over de finish na de achtiende etappe in de Tour de France van Gap naar de Alpe d'Huez.

Cédric Vasseur komt aan het hoofd van Cofidis

De Fransman Cédric Vasseur wordt de nieuwe algemeen manager van Cofidis. Hij volgt zijn landgenoot Yvon Sanquer op. Dat heeft de procontinentale formatie vandaag bekendgemaakt. "Het was dringend tijd om de ploeg weer in gang te zetten", zo meldt Cofidis. Om op het hoogste niveau aan de bak te komen, zijn "onbetwistbare sportieve resultaten" nodig, aldus het Franse team. "Dat was helaas niet meer het geval in de voorbije jaren."

De 47-jarige Vasseur, ingenieur van opleiding, reed in het profpeloton van 1994 tot 2007. Tussen 2002 en 2005 trad hij aan voor Cofidis. In 1997 droeg Vasseur vijf dagen de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij zette twee Touretappes (1997 en 2007) op zijn palmares. Na zijn carrière als renner was hij voorzitter van de Internationale Wielrennersfederatie (CPA) en heeft hij gewerkt voor Amaury Sport Organisation (ASO), de organisatie achter de Tour, en verschillende media.

In 2018 staan de Belgen Dimitri Claeys, Bert Van Lerberghe, Michael Van Staeyen en Kenneth Vanbilsen naast kopman Nacer Bouhanni op de loonlijst van Cofidis.

REUTERS

Breschel: "Wil Vanmarcke aan zeges helpen"

Matti Breschel keert na een jaar terug naar Cannondale-Drapac. De 33-jarige Deense wielrenner is een contract voor één seizoen overeengekomen met de formatie die komend seizoen verder gaat met EF Education First als hoofdsponsor. Breschel verliet Cannondale vorig jaar voor Astana, maar daar voelde hij zich naar eigen zeggen niet op zijn plek. "Ik wilde de ploeg eigenlijk nooit verlaten. Ik ben blij dat ik terug ben bij Cannondale. De klassieke ploeg is sterk in 2018. Ik kijk ernaar uit om Sep Vanmarcke aan de zege te helpen. Hij is de man die het moet afmaken voor ons en ik geloof in hem", aldus Breschel, die in 2011 en 2012 uitkwam voor Rabobank.

Na het afhaken van een sponsor voor 2018 leek het lot van de Amerikaanse WorldTour-formatie eind augustus bezegeld, maar CEO Jonathan Vaughters maakte vorige maand bekend dat EF Education First de nieuwe geldschieter is voor volgend jaar. De nieuwe naam van de ploeg wordt dan ook Team EF Education First-Drapac powered by Cannondale.

Photo News Matti Breschel kwam eerder al uit voor Cannondale

Pello Bilbao verlengt contract bij Astana

De Spaanse renner Pello Bilbao (27) zal ook de volgende twee seizoenen het shirt van Astana dragen. Hij zette zijn krabbel onder een nieuw contract tot eind 2019, zo bevestigt de Kazachse formatie vandaag op de teamwebsite.

Bilbao is bezig aan zijn eerste jaar in Astana-loondienst. In de Ronde van Zwitserland eindigde de Spanjaard, die overkwam van Caja Rural, als tiende en in dienst van kopmannen Fabio Aru en Miguel Angel Lopez werd hij 23e in de Vuelta. Op zijn erelijst prijken onder meer de Klasika Primavera (2014) en twee ritzeges in de Ronde van Turkije (2015 en 2016).

"In het eerste deel van het seizoen kende Pello wat aanpassingsproblemen", legt teammanager Alexandr Vinokourov uit. "Maar daarna bewees hij, vooral in de Vuelta, dat hij een sterke atleet is. We zijn blij dat we zijn contract hebben verlengd en we hopen dat hij volgend jaar nog zal verbeteren."

Opvallend: samen met de Sloveen Matej Mohoric heeft Bilbao de meeste koersdagen op de teller dit jaar (95).

TDW Pello Bilbao tijdens de Ronde van Zwitserland dit jaar.