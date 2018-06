BMC-manager blijft hopen op goeie afloop: "Het is alles of niets" (en op dit moment is er niets) JDK

13 juni 2018

09u39 0 Wielrennen Hij wás er, Jim Ochowicz, aan de start van de vierde etappe in Gansingen. Met het nieuws... dat er geen nieuws is over de toekomst van het huidige BMC-team. Een deadline heeft 'Och' niet. Angst voor een kale reis evenmin. De leegloop? 'So be it'. "Ik werk eraan. Keihard. En blijf hopen op een goeie afloop." Tja.

Hoe staan de zaken er voor, mister Ochowicz?

"Well, business is going on. We leven nog, niet waar? Maar fondsenwerving is een proces dat tijd in beslag neemt, in welk domein ook. Dat proces loopt volop."

Nog stééds dus?

"Yeah. Tot het getekend, bezegeld en 'geleverd' is, telt het niet. We hebben een aantal dingen in de pijplijn zitten. En praten met mensen. Zolang als we voelen dat het nodig is."

Stelt u een deadline voor uzelf?

(snel) "No. De renners weten dat. Waarom zou ik? I don't need it."

U niet, maar uw renners en personeel wel. U dreigt mensen te verliezen.

"Dat kan. Maar die dreiging zou er ook zijn zonder sponsorbeslommeringen. Het komt er altijd op neer dat je een faire deal moet onderhandelen voor beide partijen. Zelfs al heb je er het geld voor, dan nóg is het geen garantie dat het lukt. Iedereen moet voor zichzelf beslissen waar hij/zij in 2019 wil koersen of werken. Ik zou liegen mocht ik stellen dat de toekomst van mijn mensen me niks kan schelen. Liever zag ik, net als zij, de zaak twee weken geleden rond geraken in plaats van volgende maand. Maar het is niet anders."

U kan op dit moment geen valabel team op de been brengen voor volgend seizoen?

"Neen, dat kan ik niet."

