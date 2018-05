BMC heeft nieuwe hoofdsponsor: blijft Greg Van Avermaet dan toch in de ploeg? GLA/BA

19 mei 2018

08u26 0

Volgens onze informatie staat de overname van de BMC-ploeg door Deloitte vast. Deloitte stapt zo als hoofdsponsor het wielrennen binnen met Giant als fietsenleverancier. Het nieuwe bestuur van de WorldTourformatie heeft de bedoeling om Greg Van Avermaet in de ploeg te houden. De onderhandelingen daarover kunnen beginnen, maar het is nog de vraag of de olympische kampioen op het bod zal ingaan. Ook Bahrein-Merida heeft Van Avermaet een voorstel overgemaakt.