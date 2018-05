BMC dynamiseert koers in Yorkshire, maar Greg Van Avermaet verliest terrein: “Rivaal duidelijk in topvorm” Bart Audoore in Engeland

05 mei 2018

12u00 0 Wielrennen Slecht nieuws voor Greg Van Avermaet (32). De Belg probeerde deze middag met zijn BMC-ploeg de Tour de Yorkshire naar zich toe te trekken, maar dat lukte niet. Integendeel, zijn grote rivaal Magnus Cort Nielsen pakte aan de finish nog extra bonificatieseconden.

Het was duidelijk goed afgesproken. Op 54 kilometer van de finish, aan de voet van de laatste beklimming, schoof BMC ‘en masse’ naar voor in de groep. Het tempo ging met een ruk de hoogte in en het peloton versplinterde. Grootste slachtoffer was Mark Cavendish, die duidelijk niet kan verbergen dat hij nog niet in topvorm is na zijn reeks valpartijen in het voorjaar.

Voor de finale bleef nog een groep van zo’n zeventig renners over. “Wel leuk”, zei Van Avermaet. “Als je dit in een WorldTourpeloton probeert moet er twee of drie man lossen, nu waren we de helft van de groep kwijt.”

Alleen de sterke mannen bleven over, maar helaas voor de BMC-Belg hoort leider Magnus Cort Nielsen daar ook bij. Erger nog: de Deen van Astana spurtte op de wondermooie aankomst in Scarborough — vlak tussen een idyllisch strand en ruige kliffen — naar een tweede plaats achter Max Walscheid (Sunweb) en pakte zo zes belangrijke bonificatieseconden. Hij heeft in de stand nu tien seconden voorsprong op Van Avermaet, die achtste werd.

“Meer zit er voor mij op zo’n aankomst niet in”, zei de Oost-Vlaming. “Het is duidelijk dat Cort Nielsen mijn grootste rivaal wordt voor eindwinst. Je ziet dat hij in topvorm is. Ik zal morgen van hem af moeten, maar dat wordt niet makkelijk. Het is heel spijtig van die bonificatieseconden.”

BMC heeft wel de kracht van zijn ploeg. “Als er morgen nog vijftig man overblijft, kan het goed zijn dat we er alle vijf bij zijn. Dat moeten we morgen proberen uitspelen. Brent Bookwalter staat zesde. Het zou kunnen dat hij kan profiteren als ze te veel naar mij kijken. Voor mij is dat goed. Ik moet hier niet per se zelf winnen: ik ga het wel proberen, maar als het iemand anders van de ploeg is, vind ik het ook prima.”

De rit van morgen is nog een heel stuk zwaarder dan die van vandaag. Er staan zes pittige beklimmingen op het programma. “Het wordt afzien”, aldus Van Avermaet. “Maar dat mag ook, want er zijn er hier geen tien die beter zijn dan ik. Ik heb er wel goesting in. Er wordt hier een beetje gekoerst zoals vroeger bij de jeugd, heel open, en dat is leuk. Het wordt belangrijk om de goeie momenten te kiezen.”