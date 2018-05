BMC boven in Gullegem Koerse: Roelandts soleert naar zege, Van Avermaet tweede XC

29 mei 2018

18u14 0 Wielrennen Jürgen Roelandts heeft Gullegem Koerse gewonnen. Onze landgenoot knalde in de slotronde weg uit de kopgroep en hield stand tot de finish. BMC-ploegmaat Greg Van Avermaet won de sprint voor de tweede plek, Oliver Naesen vervolledigde de top drie.

Mooi volk van de partij in Gullegem vandaag. Onder meer Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Sep Vanmarcke, Jürgen Roelandts en Yves Lampaert tekenden present voor de grootste kermiskoers ter wereld. Op het menu: 18 ronden van 9,5 kilometer. Of in totaal: 171 kilometer.

Vier Belgen kleurden de vroege vlucht. Daarbij een duo van Lotto-Soudal: Tiesj Benoot en Rémy Mertz. Zij werden vergezeld door Yves Lampaert en Baptiste Planckaert. Het leiderskwartet kreeg amper speelruimte en werd iets na halfweg koers opnieuw bij de lurven gevat. Alles te herdoen.

Hergroepering van het peloton op 8 ronden van de finish. #GullegemKoerse pic.twitter.com/XhtWb7B53V Cyclocross Gullegem(@ CXGullegem) link

Nadien zonderden liefst 22 goudzoekers zich af van de grote meute. Zij reden wel een fraaie voorsprong bij elkaar, waarna de kopgroep in twee splitste. Met z’n tienen doken ze de slotronde in.

Uiteindelijk had Jürgen Roelandts nog een flinke demarrage in petto. Niemand reageerde, waarna de BMC-renner naar de zege knalde. Van Avermaet won de sprint van de achtervolgende groep, Oliver Naesen finishte als derde.

Finish Gullegem Koerse in de gietende regen.

Proficiat @jurgenroelandts

2e plaats @GregVanAvermaet

3e plaats @OliverNaesen#gullegemkoerse pic.twitter.com/gIm2wu478v Cyclocross Gullegem(@ CXGullegem) link