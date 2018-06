Blijft Van Aert, dan sponsort Carrefour (en kan wereldkampioen veldrijden 1 miljoen per jaar verdienen) Marc Ghyselinck

20 juni 2018

Wielrennen Nick Nuyens doet er alles aan om Wout van Aert (23) in zijn ploeg te houden en de inzet is hoog. Warenhuisketen Carrefour is bereid om zijn naam aan de ploeg van Nuyens te verbinden, áls Van Aert zijn contract tot 2021 verlengt. In dat geval kan de wereldkampioen cross de komende drie jaar 1 miljoen per jaar verdienen.

Lang had het er alle schijn van dat het huwelijk tussen Wout van Aert en Nick Nuyens zou stranden. Van Aert heeft een contract tot eind 2019 met Nuyens, maar voelde er de voorbije maanden steeds minder voor om dat contract ook tot het einde uit te dienen.

Geen contractbreuk

Luidop werd gespeculeerd over contractbreuk. Van Aert zou voor het einde van dit jaar nog opstappen bij zijn huidige ploeg. Het scenario van een overstap naar het Belgische Lotto-Soudal was al uitgetekend. Met Van Aert zou dan ook Crelan, dat haar sponsorship eenzijdig aan hem verbindt, overstappen naar Lotto.

Maar contractbreuken zijn schaars in het wielrennen. De laatste die het deed, was Tom Boonen, die eind 2002 van US Postal naar Quick.Step verhuisde, ook al had hij met Johan Bruyneel toen nog een contract voor 2003.

Paul De Geyter was toen de manager van Boonen en de man die de overstap realiseerde. De Geyter is nu CEO bij Lotto-Soudal en zegt er helemaal niets voor te voelen om een renner aan te werven die zijn lopende contract bij een andere ploeg niet uitdient. Dat zorgt alleen maar voor problemen met de UCI en dat willen ze bij Lotto niet. En ook niet bij een andere ploeg.

Zodat ook bij de WorldTourploegen de kandidaten schaars zijn om Van Aert in 2019 binnen te halen. En dus heeft het er nu al alle schijn van dat Van Aert ook volgend jaar voor zijn huidige ploeg rijdt. Daar staat, na zijn wereldtitel veldrijden en een verbluffend klassiek voorjaar, dan wel een loonsverhoging tegenover. In plaats van 450.000 zou Van Aert volgend jaar 550.000 euro verdienen. Manager Nuyens wil echter verder gaan dan dat. Hij weet zich verzekerd van de komst van een nieuwe sponsor, als hij erin slaagt om Van Aert ook na 2019 in de ploeg te houden. Die sponsor is warenhuisketen Carrefour. Een nieuw, verbeterd contract tot het einde van 2021 ligt op tafel. Als Van Aert dat tekent, verdient hij de komende drie jaar één miljoen euro per jaar. Dat is meer dan het dubbele van wat hij nu verdient. Eén miljoen is precies wat Carrefour wil betalen. De warenhuisketen zou instaan voor het loon van Van Aert. De voorwaarde is duidelijk. Carrefour wil enkel in de ploeg van Nuyens stappen, als die erin slaagt Van Aert in zijn ploeg te houden. De inzet is dus hoog, voor Van Aert, maar ook voor Nuyens.

Afwegen

Het wordt een moeilijke beslissing voor Van Aert. Aan de 'minkant' staat het feit dat de relatie tussen hem en Nick Nuyens verzuurd is. Afgelopen winter had Van Aert ook klachten over het materiaal. En de Kempenaar vraagt sportieve versterking. Aan de 'pluskant' is er natuurlijk het aantrekkelijke financiële plaatje dat nu wordt getekend.