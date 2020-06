BK wielrennen neemt Muur van Geraardsbergen op in parcours ABD

18 juni 2020

16u02 26 Wielrennen De organisatie van het Belgisch kampioenschap heeft de Muur van Geraardsbergen toegevoegd aan het parcours. Vorige week nog raakte bekend dat de iconische helling dit jaar wordt geschrapt uit de Ronde van Vlaanderen. Het BK staat op 22 september, twee dagen na de Tour, op het programma.

Flanders Classics besloot om een lus van 30 kilometer uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen te schrappen. Daar werd de Muur van Geraardsbergen de dupe van, wat leidde tot veel onbegrip. De burgemeester van de Oost-Vlaamse stad sprak zelfs van “een slag in het gezicht”.

Maar het BK wielrennen in Anzegem vist de Muur nu op. De start van het Belgisch kampioenschap is in Halle en op weg naar het West-Vlaamse Anzegem zullen de renners - op zo’n 200km van de finish - over de Muur moeten rijden. De organisatie tekende voor die passage een extra lus van vijf kilometer uit.

