BK tijdrijden in Koksijde dan toch enige koers op Belgische bodem voor Evenepoel Joeri De Knop

17 juli 2020

09u07 0 Wielrennen De Belgische wielerliefhebbers zullen Remco Evenepoel dan toch vooral op televisie aan het werk moeten zien. Aanvankelijk werd aangekondigd dat hij onder meer in Overijse zou meerijden, maar daar is nu verandering in gekomen. Het talent van Deceuninck-Quick.Step voegt in de plaats onder meer een extra hoogtestage toe aan de planning.

Wat we vorige week al aangaven is nu ook zeker: Remco Evenepoel (20, Deceuninck-Quick.Step) zal de periode tussen het EK tijdrijden in Plouay (24 augustus) en Tirreno-Adriatico (7-14 september) overbruggen met een extra hoogtestage, in functie van zijn dubbele WK-opdracht in Aigle/Martigny (20 en 27 september) en zijn groterondedebuut in de Giro (3-25 oktober). Dat betekent dat hij past voor de Druivenkoers in Overijse (29 augustus) en de Brussels Cycling Classic (30 september), die aanvankelijk op zijn programma stonden.

Zo wordt het BK tijdrijden in Koksijde (20 augustus) zijn enige Belgische optreden. Via een uitzonderingsmaatregel van Belgian Cycling wordt Evenepoel namelijk vrijgesteld van het weg-BK in Anzegem (22 september) en kan hij in de week na het tijdrit-WK op Zwitserse bodem volledig blijven focussen op het WK op de weg.

