BK’s wielrennen in augustus niet langer realistisch JDK

12 mei 2020

04u00 0 Wielrennen De organisaties van het BK tijdrijden in Koksijde en het weg-BK in Anzegem blijken op de door de Internationale Wielrenunie (UCI) toegewezen data — respectievelijk 20 en 23 augustus — niet langer haalbaar.

Dat zegt Jos Smets, directeur van de Belgische wielerfederatie Belgian Cycling. “De nota van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) over de heropstart van de sportcompetities is klaar en duidelijk: vanaf 1 augustus zijn enkel wedstrijden mogelijk met een beperkt aantal deelnemers en toeschouwers (2.000, red.). Massa-evenementen met ongelimiteerd publiek zouden pas opnieuw kunnen vanaf 1 september. Een gewone jeugd- of kermiskoers in augustus is misschien nog bespreekbaar, maar een BK is niet realistisch. Daarom verslepen we alle nationale kampioenschappen, ook die van de andere categorieën en disciplines, op z’n minst naar de maand september.”

Scheldeprijs, Brabantse Pijl

Zo zal het vandaag ook officieel door Belgian Cycling worden gecommuniceerd aan de UCI, dat alle nationale federaties heeft verzocht om een kalenderontwerp door te sturen met datasuggesties voor alle geannuleerde niet-WorldTourkoersen, internationale wedstrijden in de andere categorieën (vrouwen en jeugd) en nationale kampioenschappen. In de UCI ProSeries zijn dat nog de Scheldeprijs, de Brabantse Pijl, Dwars door het Hageland en de Ronde van Wallonië (Nokere Koerse, Bredene-Koksijde Classic en de Ronde van België haakten af en richten het vizier op 2021) en in categorie 1 onder meer de Heistse Pijl, de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic.

“In totaal gaat het nog om een twintigtal Belgische koersen die een nieuwe datum aanvroegen en die de UCI moet goedkeuren en, samen met de al geprogrammeerde wedstrijden in september en oktober, moet integreren in een Europese kalender waarmee het volgende week (18 mei, red.) naar buiten komt”, aldus Smets.