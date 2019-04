Bjorg Lambrecht moet enkel Julian Alaphilippe voorlaten in het Baskenland JH

09 april 2019

17u18

Bron: Eurosport 3 Wielrennen Julian Alaphilippe heeft in de tweede rit van de Ronde van het Baskenland zijn achtste overwinning van het seizoen gepakt. De 26-jarige Fransman klopte onze landgenoot Bjorg Lambrecht in een sprint bergop. Maximilian Schachmann behoudt de leiderstrui.

Net zoals gisteren lag ook de start van de tweede rit van de Ronde van het Baskenland vandaag in Zumarraga. In het begin van de rit lagen kregen de renners enkele stevige klimmen voorgeschoteld, maar de laatste honderd kilometer is, naar Baskische normen, vlak. In de laatste 50 kilometer lagen er enkele gravelsectoren op het parcours. De aankomststrook in Gorraiz was op het lijf geschreven van de punchers: de laatste zeshonderd meter liepen op aan een stijgingspercentage van acht procent.

De vroege vlucht bestond uit vier leiders: Na twaalf kilometer reden Darwin Atapuma, Julien Bernard en Garikoitz Bravo weg. Na een achtervolging van bijna 30 kilometer kwam ook de Spanjaard Julen Amezqueta nog aansluiten. Het kwartet kreeg een maximale voorsprong van slechts drie minuten, maar werd op 50 kilometer van het einde al ingehaald.

#Itzulia



đŸŽ„ The passage of the peloton at the finish line with about 20km to go. @dylan_teuns has just crashed in a roundabout and he is pushing to get back on the pack. pic.twitter.com/JsV59RPXGD Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

Met nog 40 kilometer te gaan brak het peloton in twee stukken. De eerste groep bestond uit een man of 60 en werd op sleeptouw genomen door Astana en Team Sky. Met nog 25 kilometer te gaan kwam Dylan Teuns ten val aan een rotonde. Onze landgenoot kon zonder veel erg zijn weg verderzetten en zal in het peloton eindigen. Opschudding op 15 kilometer van het einde: een van de favorieten voor de eindzege, Adam Yates, reed lek. In het peloton wachtten ze niet op de Brit, de tweede van Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië verloor veel tijd en zo krijgen zijn klassementsambities een grote knauw.

Op de korte slotklim opende Bjorg Lambrecht de debatten: onze jonge landgenoot probeerde de favorieten op de dagzege te verrassen door van ver aan te gaan. De renner van Lotto-Soudal zette fors aan en kreeg een gaatje, maar aan Alaphilippe was weinig te doen. Lambrecht werd knap tweede, Michael Kwiatkowski derde. De winnaar van gisteren, Maximilian Schachmann behoudt de leiderstrui, maar ziet Alaphilippe wel naderen tot op vijf seconden.

đŸ’„đŸ‡Ș🇾 2ÂȘ etapa de la #Itzulia2019



đŸ’„ ÂĄUn intratable Julian Alaphilippe se impone con una facilidad pasmosa en el repecho final y demuestra que ahora mismo no tiene rival!



đŸ’„ Adam Yates se deja mĂĄs de un minuto por culpa de una averĂ­a



đŸ“œ @pasiociclismo pic.twitter.com/BYy7xEdLrM COPEdaleando(@ Copedaleando) link

Uitslag (top 10):

1. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) in 3u29:38 (gem. 42,78 km/u)

2. Bjorg Lambrecht (Bel/LTS) op 0:01

3. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:01

4. Omar Fraile (Spa/AST) 0:01

5. Valentin Madouas (Fra/GFC) 0:01

6. Maximilian Schachmann (Dui/BOH) 0:01

7. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:01

8. Ion Izagirre (Spa/AST) 0:01

9. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:01

10. Pieter Serry (Bel/DQT) 0:01

Stand (top 10):

1. Maximilian Schachmann (Dui/BOH)

2. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) op 0:05

3. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:10

4. Daniel Martinez (Col/EF1) 0:18

5. Ion Izagirre (Spa/AST) 0:23

6. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:23

7. Enric Mas (Spa/DQT) 0:28

8. Dylan Teuns (Bel/TBM) 0:36

9. Daniel Martin (Ier/UAD) 0:39

10. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:41