Bjorg Lambrecht krijgt ster in Noorse Egersund, waar hij zijn enige profzege behaalde LPB

03 december 2019

18u39

Bron: Belga 0

In het Noorse Egersund zal ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht een herdenkingsster geplaatst worden. Lambrecht, die na een noodlottige val in de Ronde van Polen op 5 augustus om het leven kwam, won in de Noorse stad in mei 2018 een rit in de Tour des Fjords. Dat was zijn eerste en enige profzege.

Woensdagmiddag staat er ook een ceremonie op de planning, waar Lambrecht herdacht zal worden. De Belg won in de editie van 2018 het jongerenklassement en eindigde in het algemeen klassement als tweede.

Lambrecht kwam tijdens de derde etappe van de Ronde van Polen zwaar ten val tegen een betonnen duiker. Hij liep daarbij ernstige inwendige verwondingen op en kreeg een hartstilstand. De renner van Lotto Soudal werd nog gereanimeerd, maar stierf korte tijd later in het ziekenhuis. Officieel werd een gescheurde lever hem fataal. Het grote klimtalent werd 22 jaar.