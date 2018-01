Bjorg Lambrecht, eenzaam voor het peloton: "Zonder gps was ik nóg aan het rijden"

Marc Ghyselinck in Australië

08u55

Bron: Eigen berichtgeving

0

Photo News Lambrecht op pad door de Australische wijnstreek. "Ik wilde niet ingehaald worden. Ik ben een uur voor de koers vertrokken en ik heb gemiddeld 33 km/u gereden."