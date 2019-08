Bjorg Lambrecht (22) overleden na zware val in Ronde van Polen XC/GVS

05 augustus 2019

19u02 2684 Wielrennen Bijzonder droevig nieuws uit de wielerwereld: Bjorg Lambrecht (22) is overleden na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen. Dat maakte zijn ploeg Lotto-Soudal bekend.

Het incident gebeurde in de derde etappe van de Poolse rittenkoers. De renners kregen vandaag een vlakke, maar natte tocht (zie video onderaan) van 150 kilometer tussen Chorzow en Zabrze voor de wielen geschoven. Lambrecht geraakte om een nog onduidelijke reden van de baan, belandde in een gracht en botste tegen een duiker (een kokervormige constructie om wateren met elkaar te verbinden). Lambrecht werd gereanimeerd, waarna hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij. Een zwarte dag voor de wielerwereld.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Wedstrijdarts: “Verwondingen aan borst en buikholte”

Wedstrijddokter Ryszard Wiśniewski was na de valpartij van Bjorg Lambrecht meteen ter plaatse. “De botsing van Lambrecht op de betonnen duiker had een enorme impact”, vertelde hij na het nieuws dat de renner van Lotto-Soudal het leven had gelaten. “Hij had geen ernstige verwondingen aan het hoofd, wel aan zijn borst en de buikholte. Die verwondingen zouden een hart- en ademhalingsstilstand hebben veroorzaakt. Hij werd gereanimeerd in de ambulance en ook de helikopter van de Air Rescue Service was snel ter plaatse. Beide ploegen werkten goed samen.”

“Uiteindelijk bleek dat we hem niet konden vervoeren per helikopter, dus werd hij met de ziekenwagen naar het hospitaal van Rybnik gebracht. Hij ging meteen naar de operatiekamer, waar hij aan zijn verwondingen aan onder andere de lever en de milt overleed. Dit doet heel veel pijn, in al die jaren heb ik dit nooit meegemaakt.”

Rit van morgen geneutraliseerd

De organisatie bevestigde later op de avond dat de rit van morgen geneutraliseerd wordt. De renners rijden in groep van start tot finish. Het is nog niet geweten of Lotto-Soudal aan de start verschijnt.

Ook Organisator Czesław Lang kwam op zijn beurt terug op de noodlottige val. “Op 48 kilometer van de finish geraakte Lambrecht op een onduidelijke manier van de weg. Hij reed in een diepe gracht, waarna hij op een duiker is gebotst. Het gebeurde op een lange, brede weg en het was niet in een afdaling waardoor de snelheid niet hoog lag. Dit is zeer ongelukkig. Hij had zware interne verwondingen.”

The riders are swimming forward, luckily we're reporting for you from the safety of the race cars #tdp2019 pic.twitter.com/e88XZVAlJ7 Tour de Pologne(@ Tour_de_Pologne) link