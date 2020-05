Exclusief voor abonnees Bjarne Riis vreest gevolgen van corona voor wielrennen: “Als er geen Tour komt dit jaar, zullen teams verdwijnen” Marc Ghyselinck

02 mei 2020

09u03 0 Wielrennen Een wielerjaar zonder Tour, Bjarne Riis (56) wil er niet aan denken. “Als er geen Tour komt dit jaar, zullen teams verdwijnen en mensen werkloos worden”, zegt de sportieve leider van het NTT-team en van onze landgenoot Victor Campenaerts. Hij noemt Ineos-manager Dave Brailsford egoïstisch.

In een conferencecall met de internationale media gingen Bjarne Riis en manager Doug Ryder van NTT in op wielrennen in tijden van corona. “We hebben koersen nodig. De uitspraak van Dave Brailsford, de grote baas bij Ineos, dat hij zelf wil beslissen of zijn team deelneemt aan de Tour, is egoïstisch en niet in het belang van het wielrennen.”

Het wielerseizoen na corona zou beginnen op 1 augustus. Zal het dan veilig zijn, om te rijden?

