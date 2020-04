Bjarne Riis niet blij met Tour-uitspraken Brailsford: “Hij is een egoïst” MG

30 april 2020

Bjarne Riis, die sinds dit jaar de mede-eigenaar is van het team NTT van onze landgenoot Victor Campenaerts, is niet blij met de uitspraken van Ineos manager Dave Brailsford. In een interview met The Guardian zei Brailsford dat hij zich het recht voorbehield om zich terug te trekken uit de Tour, als hij de omstandigheden niet veilig achtte

“Dat was een egoïstische uitspraak van Dave Brailsford. Ik ben het niet eens met hem”, zei Bjarne Riis gisteren in een conference call met de internationale pers. “Het is belangrijk dat we in deze moeilijke tijden solidair zijn als team. Als Brailsford dit zegt, denkt hij niet aan het welzijn van het wielrennen. Hij spreekt alleen voor het eigenbelang van zijn ploeg.”

Het was een geweldig idee van Campenaerts om zijn eigen werelduurrecord aan te vallen. Maar we wisten dat hij weinig steun zou krijgen van de UCI Riis

“Ik ga ervan uit, als de Tour wordt gereden, dat de omstandigheden dan voor iedereen veilig zullen zijn. Ik ken Christian Prudhomme (Tourorganisator, red.) goed genoeg. Hij zal niet een peloton laten rijden als hij het niet veilig acht. Het is niet aan de teams om dat te bepalen.”

Campenaerts

Riis en teammanager Douglas Ryder gingen ook in op de het voornemen van Victor Campenaerts om een aanval te wagen op zijn eigen werelduurrecord. Campenaerts wilde dat doen begin april, op de piste van Londen. Maar hij kreeg daarvoor geen permissie van de UCI.

Riis: “Het was een geweldig idee van Victor. Maar we wisten dat hij weinig steun zou krijgen van de UCI. Er zijn een aantal protocols die moeten worden gevolgd, je hebt een aantal mensen nodig, commissarissen. Er waren te veel onbekenden. Het was niet mogelijk. Als het had gekund, dan had hij onze volle steun gekregen.”