Bjarne Riis na rentree in WorldTour: “Ik heb nog steeds dezelfde waarden” XC

22 januari 2020

09u19

Bron: Cyclingnews 2 Wielrennen Bjarne Riis vertoeft momenteel als teammanager van NTT Pro Cycling in de Tour Down Under. ‘t Is zijn grote rentree in de WorldTour, maar de 55-jarige Deen blijft er (zoals we hem kennen) flegmatisch bij. “Emotioneel? Moet dat? Het is leuk om terug te zijn”, luidt het bij Cyclingnews.

Riis stond als renner bekend als ‘Monsieur 60%’, genoemd naar zijn hoge hematocrietgehalte. “Eigenlijk had zijn bijnaam ‘Monsieur 64%’ moeten zijn”, klonk het achteraf bij Telekom-verzorger Jef D’Hont. In 2007 maakte de Deen bekend dat hij de Ronde van Frankrijk in 1996 op doping had gewonnen. Nadien werd hij ploegleider van onder meer CSC, waar hij op de hoogte was van het dopinggebruik in zijn ploeg.

De ex-Tourwinnaar was na zijn openlijke dopingbekentenis een tijdje persona non grata in de wielerwereld. Toch begon hij in 2016 met Virtu Cycling opnieuw onderaan de ladder, waarna hij zich begin dit jaar inkocht bij NTT, de ploeg van Victor Campenaerts. Een terugkeer op het allerhoogste niveau.

“Ik heb nog steeds een passie voor de sport. Ik kijk ernaar uit om met NTT Pro Cycling te werken”, vertelde de teammanager in Australië aan Cyclingnews. “Ik heb wat tijd nodig om iedereen te leren kennen en hopelijk kan ik wat van mijn kennis en spirit overbrengen. Of ik emotioneel ben? Moet dat? Het is leuk, opwindend.”

Voor velen is het onbegrijpelijk dat Riis terugkeert in het peloton. Een dopingspook. De Deen is zich logischerwijs bewust van de critici: “Natuurlijk besteed ik er aandacht aan, maar het is niet nieuw dat sommigen commentaar hebben. Misschien moeten mensen me beter leren kennen, vooraleer ze met een mening komen. Wat kan ik zeggen? Ik zal misschien al mijn critici uitnodigen voor een kopje koffie en uitleggen hoe ik te werk ga. Ik heb nog steeds dezelfde filosofie en dezelfde waarden.”