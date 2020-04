BinckBank Tour zoekt nieuwe datum: “Liefst na de Tour en het WK” XC

15 april 2020

15u32

Bron: Belga 0 Wielrennen Met het uitstel van de Tour de France tot september zoekt de BinckBank Tour (WorldTour), gepland van 31 augustus tot en met zondag 6 september, naar een nieuwe datum. Golazo, organisator van deze WorldTour-rittenkoers, zal dat trouwens ook doen voor de andere wedstrijden die in hun portefeuille zitten zoals de Driedaagse Brugge-De Panne (WorldTour), de Baloise Belgium Tour (2.Pro) en de Elfstedenronde (1.1).

"We gaan bij de UCI een nieuwe datum aanvragen", legde Gert Van Goolen van Golazo uit. "We willen liefst organiseren na de Tour de France en het wereldkampioenschap. Een exacte datum hebben we nog niet. We zijn trouwens niet de enige speler op dat vlak. De monumenten moeten ook nog hun plaatsje krijgen. Dan pas komen wij met onze WorldTour-koersen, de BinckBank Tour en de Driedaagse Brugge-De Panne voor mannen en vrouwen. Voor wat betreft de Baloise Belgium Tour en de Elfstedenronde is het nog afwachten of er nog data vrij zijn, maar ook daarvoor zoeken wij een oplossing. Het zal niet evident zijn om op de tijdspanne die alsmaar korter wordt dit seizoen een goede datum te vinden voor dergelijke wedstrijden, maar we hopen dat we alsnog in de puzzel zullen passen met onze koersen."

"We trachten het rittenschema van de BinckBank Tour zoveel als mogelijk te behouden, maar we gaan dat overleggen met de etappesteden of de nieuwe datum hen wel zal uitkomen. Het is nog wat vroeg om daar nu al op vooruit te lopen. Feit is dat de BinckBank Tour een latere datum dan voorzien zal krijgen", vervolgde Van Goolen.

Lees ook:

UCI bevestigt: Tour start op 29 augustus, Ronde van Vlaanderen wordt dit jaar zeker nog gereden

Onze wielerjournalist Merijn Casteleyn: “Alles moet wijken voor de Tour”

UCI-baas Lappartient: “Er is nog werk, maar dit is een belangrijke eerste stap”