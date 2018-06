Bilbao rondt knap nummer af in koninginnenrit Dauphiné, Thomas komt niet in de problemen DMM

09 juni 2018

11u08

Bron: Eigen berichtgeving 3 Wielrennen Pello Bilbao heeft de koninginnenrit in de Dauphiné naar zijn hand gezet. De Bask van Astana - vorige maand nog zesde in de Giro - haalde het na een lang uitgesponnen aanval. Geraint Thomas eindigde als tweede, kwam nauwelijks in de problemen en duikt als leider de slotdag in.

Een blauwdruk van de elfde Touretappe, dat was de voorlaatste rit in deze Dauphiné. Met de Montée Bisanne, de Col du Pré, de Cormet de Roselend en La Rosière moest dit het absolute orgelpunt van de achtdaagse rittenkoers in Frankrijk worden. Een spervuur aan aanvallen in de openingsfase zette die verwachting nog extra kracht bij.

Ook enkele Belgen in de vuurlinie. De Gendt, Teuns, Degand, Pauwels en Serry trokken met nog een 20-tal andere renners in de aanval. Een omvangrijke kopgroep dus met mooie namen als Barguil, Verona en Bilbao.

Terwijl de aanvallers hun ding deden, bekokstoofde AG2R een plannetje. Naesen en Gallopin zetten zich op kop voor Bardet, waarna het spel op de Col du Pré en de Cormet de Roselend op de wagen zat. Nibali, Jungels en andere Rollands moesten de rol lossen. Het sein voor Bardet in hoogsteigen persoon om iets te proberen in de afdaling van de Cormet de Roselend.

De poging van de Fransman draagde niet echt ver op de wegen waar Johan Bruyneel ooit het ravijn inkukelde. Ook andere offensiefjes brachten Team Sky niet van de wijs. Buchmann en Soler probeerden het op de slotklim naar La Rosière, maar zonder succes. Pas toen Adam Yates ging, was het écht menens.

Thomas beantwoordde de speldenprik van zijn landgenoot met Martin en Bardet in het wiel, dat terwijl Bilbao vooraan al even zijn eigen gangetje ging. De Bask van Astana weerstond iets meer dan 5 kilometer met amper 20 seconden voorsprong. Een sterk nummer dat Bilbao uiteindelijk ook zou bekronen met ritwinst.

Wat met de favorieten dan? Daar toonde Thomas zich ongenaakbaar. De Welshman bewaarde vrij makkelijk de controle en zette in de slotkilometer nog eens de puntjes op de i door Yates, Bardet en Martin los uit het wiel te kletsen. De schaduwkopman van Chris Froome duikt morgen als leider de slotdag in.

Bilbao: "Wist dat ik een kans had in de ontsnapping"

Hij is één van de weinige starters die dit jaar ook de Giro op hun actief hebben, toch was dat vandaag geen hinderpaal voor Pello Bilbao. "Gisteren betaalde ik de prijs voor die zware Ronde van Italië, maar vandaag voelde ik me goed. Ik wist dat ik kans had vanuit de ontsnapping en dat is ook zo gebleken."

"Het zit 'm soms in het hoofd. Als je wil strijden, dan kan je altijd iets meer. Ook na een zware Giro. Ik had een klein gat, maar wist dat ik het in de vijf laatste kilometers zou kunnen behouden. Dit is schitterend en een mooi cadeautje om terug te geven aan de ploegmaats."

Uitslag

1. Pello Bilbao (Spa/AST) 110.0km in 3u34:11 (gem. 30.814722km/u)

2. Geraint Thomas (GBr/SKY) op 0:21

3. Daniel Martin (Ier/UAD) 0:23

4. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:23

5. Adam Yates (GBr/MTS) 0:26

6. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 01:02

7. Ilnur Zakarin (Rus/TKA) 01:20

8. Pierre Latour (Fra/ALM) 01:40

9. Tao Geoghegan Hart (GBr/SKY) 01:45

10. Valerio Conti (Ita/UAD) 01:45

Stand

1. Geraint Thomas (GBr/SKY) 817.0km in 20u51:19 (gem. 39.174736km/u)

2. Adam Yates (GBr/MTS) op 01:29

3. Romain Bardet (Fra/ALM) 02:01

4. Daniel Martin (Ier/UAD) 02:30

5. Damiano Caruso (Ita/BMC) 02:39

6. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 03:10

7. Ilnur Zakarin (Rus/TKA) 03:29

8. Marc Soler (Spa/MOV) 03:40

9. Pierre Latour (Fra/ALM) 03:49

10. Pierre Rolland (Fra/EFD) 04:00