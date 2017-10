Bijzondere taferelen in Tour of Guangxi : "Vissen drogen ze hier gewoon op de stoep" Koersen in China: een waar avontuur voor de renners Dries Mombert in China

18u40 0 TDW Wielrennen Het WorldTour-peloton is met de eerste etappe in de Tour of Guangxi definitief neergestreken in China. Aan het bittere eind van het seizoen levert dat voor heel wat renners nog een serieus avontuur op. Het resultaat laat zich nu al samenbundelen in een kortverhaal over tropische warmte, kip met ketchup en een telefoonrekening van 2.000 euro.

Apocalypse Now. De landschappen in Zuid-China lijken zo weggeplukt uit de betere film over de Vietnamoorlog. Groene, oerwoudachtige heuvels met her en der een grote plas water tussenin. Een tropische zonnegloed doet de rest. Het is een decor waarin we het profpeloton maar zelden aan het werk zien. "Al heb ik vroeger wel nog in China gereden en valt het in de grote steden gelukkig best mee", oppert Tim Wellens.



Het speerpunt van Lotto-Soudal heeft met Thomas De Gendt, Tosh Van der Sande, Louis Vervaeke en Enzo Wouters nog vier Belgische trawanten mee naar het Verre Oosten. Net voor de start van de eerste etappe in Beihai schuilt het vijftal onder een klein tentje voor de hitte. "Het is hier voor iedereen een avontuur, hé. We zijn dinsdag aangekomen in ons hotel na een ferme busrit van drie uur in de gietende regen. De lange vlucht van België naar China verliep gelukkig wel comfortabel."

TDW

Clenbuterol

Het is geen verrassing dat zowat alles uit het wielerbestaan een andere dimensie krijgt in Guangxi. Ook de maaltijden. "De Chinese keuken is voor mij wel oké qua smaak, maar ik blijf hier toch liever weg van het vlees", zegt Thomas De Gendt. "Je weet nooit wat er op je bord komt te liggen. Kip met ketchup durf ik wel nog te eten, de kans op clenbuterol-toestanden is daarbij veel kleiner. Ik steek me uit voorzorg telkens vol bij het ontbijt." Ook Sep Vanmarcke wreef zich met de ploegmaats van Cannondale-Drapac al de ogen uit. "We gingen aan de vooravond van de wedstrijd even wandelen met het team en dan zie je plots hele pakken rijst liggen op het trottoir. Hier en daar ligt zelfs een eetbare vis te drogen op de stoep. Het is op sommige plaatsen in de stad behoorlijk armzalig, al contrasteert dat beeld wel sterk met de rijkere hotelbuurten. Het klimaat is hier trouwens ook een beetje anders. Elke inspanning slaat al snel op het lichaam, zelfs middenin de stad. Een stevige kopbeurt weegt veel zwaarder door dan in Europa."

Rekening van 2.000 euro voor Roche

Het strafste verhaal komt van Nicolas Roche. De Ier van BMC won enkele jaren geleden een wedstrijd in China, maar dat kwam hem op een dure telefoonrekening te staan. "In mijn enthousiasme wou ik na de koers snel de felicitaties van het thuisfront bekijken. Er liepen al gauw honderden sms'jes en WhatsAppberichten binnen. Twee dagen later stond ik te blinken met een rekening van meer dan 2.000 euro. Dus neen, ik denk niet dat ik hier opnieuw voor een overwinning ga", voegde de zoon van ex-Tourwinnaar Stephen er met een kwinkslag aan toe. Koersen in China, het blijft zelfs voor de ervaren rotten in het vak een hele belevenis.

TDW Nicolas Roche.

TDW

TDW Gaviria won de openingsrit.