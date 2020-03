Bijna één maand later: Gaviria en Richeze nog steeds in quarantaine in Abu Dhabi JDK

24 maart 2020

06u16 0

Bijna één maand nadat het coronavirus werd vastgesteld in de UAE Tour (27-28 februari) en de rittenkoers werd stilgelegd, zitten nog steeds acht mensen uit de caravaan in quarantaine in een ziekenhuis in Abu Dhabi. Dat meldt de Franse sportkrant L’Équipe. Bij de acht onder meer wielrenners Fernando Gaviria, Maximilian Ariel Richeze en Dmitriy Strakhov, die besmet zijn (of zijn geweest) met corona. (JDK)