Bij Jasper Philipsen – volgens Boonen voor het jaar van de waarheid – in Benidorm: "Mijn hoofd is klaar, mijn lichaam misschien niet" Bart Audoore in Spanje

18 december 2019

03u00 0 Wielrennen Tom Boonen zegt dat hij voor het jaar van de waarheid staat. Zelf vindt hij dat wel erg vlug geconcludeerd. Maar ambi­tieus is Jasper Philipsen (21) wel. “Ik ga niet ­tevreden zijn als ik in 2020 niets win.”

Je bent het niet eens met de visie van onze columnist? 2020 wordt niet het jaar van de waarheid voor je?

“Ik hoor dat liever niet. Ik vind dat ik ­mezelf op die manier erg veel druk zou opleggen. Ik wil stappen zetten, dat wel, maar het is niet dat het volgend jaar absoluut moét gebeuren.”

Als je in zeven van de tien gevallen waarin je de sprint hebt aangetrokken voor Alexander Kris­toff vóór je ploegmaat eindigt, moet je niet langer in dienst rijden, zegt Boonen.

“Het is de bedoeling dat ik meer mijn ­eigen kans mag gaan. In Australië, in de Tour Down Under, mag ik mezelf al smijten. In de Ronde van Zwitserland ben ik ook de eerste sprinter, en normaal ook in de Vuelta. Maar ik ga zeker ook koersen rijden samen met Kristoff en dan is het logisch dat ik hem bijsta.”

