Bevriend met Rode Duivel en gered door helm: 20 weetjes over jarige Remco Evenepoel

25 januari 2020

07u00 2 Wielrennen Remco Evenepoel viert vandaag zijn twintigste verjaardag. Twintig weetjes over het wielerfenomeen van Deceuninck-Quick.Step.

1) Is zot van ijs. Remco bestelt altijd hetzelfde: speculaas, stracciatella en de derde bol is een beslissing op het laatste moment.

2) Stond op 9 september 2005 voor het eerst in Het Laatste Nieuws. Vader Patrick vertelde toen dat zijn vijfjarige zoon ongelooflijk hard kon fietsen. Remco reed destijds al 50 kilometer mee in de Gordel.

3) Speelde voetbal bij Anderlecht (vanaf zijn vijfde), PSV en KV Mechelen. Remco droeg de kapiteinsband bij paars-wit én de jonge Rode Duivels.

4) Geen voetballer als jeugdheld. Was geïnteresseerd in andere sporten en keek op naar Usain Bolt en Michael Phelps.

5) De gewezen marathonloper Fred Vandervennet was zijn trainer, nu wordt Remco begeleid door Koen Pelgrim.

6) Liet op zijn eerste stage met Deceuninck-Quick.Step de monden van zijn ploegmakkers openvallen door iedereen eraf te rijden.

7) Bevriend met Rode Duivel Yari Verschaeren. Ze speelden vroeger in dezelfde ploeg van Anderlecht.

8) Legde als junior op het BK tijdrijden in Vresse-sur-Semois de 27,4 kilometer sneller af dan de winnaar bij de beloften.

9) Werd Europees kampioen bij de junioren na een solo van meer dan honderd kilometer. De nummer twee finishte op bijna tien minuten.

10) Zoon van ex-profrenner Patrick Evenepoel, die onder meer de GP de Wallonie won.

11) Wordt liever olympisch kampioen dan wereldkampioen. Een olympische titel zou hem naar eigen zeggen meer voldoening geven.

12) Draagt vaak kleren van R.EV1703, de kledinglijn die werd opgericht door de fanclub van Remco. De opbrengsten van R.EV1703 gaan naar het Koningin Fabiola-kinderziekenhuis in Brussel. 1703 is de postcode van Schepdaal, de woonplaats van Remco.

13) Zijn vier jaar oudere neef Dario Kloeck is zijn beste vriend.

14) Boekte als junior zijn allereerste overwinning in Bollebeek. Hij was op dat moment amper 2 maanden wielrenner.

15) Zijn favoriete land is Brazilië. Hoopt dat ze ooit een wereldkampioen wielrennen hebben.

16) Leerde zijn vriendin Oumaïma kennen via een gemeenschappelijke vriend in het voorjaar van 2017, op het moment dat Remco de overschakeling maakte van het voetbal naar de wielersport.

17) Kwam tijdens zijn voetbalcarrière op meerdere posities uit. Eerst als middenvelder bij Anderlecht, vervolgens linksvoor bij PSV, waarna hij bij z’n terugkeer naar paars-wit als linksback speelde.

18) De overleden wielrenner Stef Loos reed vroeger in dezelfde ploeg van Remco, bij Acrog Pauwels. Remco eerde Loos na zijn zege op het EK tijdrijden.

19) Kan op z'n 20ste de jongste olympische tijdritkampioen ooit worden. In de vroege jaren van de twintigste eeuw was de olympische wegrit gewoon een tijdrit. In 1924 was Armand Blanchonnet 20 jaar en 213 dagen oud bij z’n winst. Sinds 1996 is er een aparte categorie voor tijdrijders. De jongste winnaar vanaf dan was Fabian Cancellara. Hij was op de Spelen in Peking (2008) ruim 27 jaar oud.

20) Vorig jaar gered door zijn helm. Remco kwam ten val in de openingsrit van de Ronde van Noorwegen: “Deze helm heeft mijn leven gered”, schreef hij op Twitter.

This @iamspecialized helmet saved my life today!

Remco Evenepoel(@ EvenepoelRemco)