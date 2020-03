Bevestigd: Fernando Gaviria is besmet met coronavirus MG

12 maart 2020

De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria is met het coronavirus besmet. Dat is gisteren uit goede bron bevestigd. Gaviria was in de UAE Tour toen de besmetting werd vastgesteld. Hij verblijft al twee weken in een ziekenhuis in Abu Dhabi, zijn team UAE is ook nog in de Verenigde Arabische Emiraten. De ploeg verblijft daar in een zelf opgelegde quarantaine. Gaviria zou zich inmiddels alweer kiplekker voelen, maar hij mag het ziekenhuis niet verlaten. Overigens waren de symptomen erg mild. Gaviria had gedurende zes uur hoge koorts, andere symptomen waren er naar verluidt niet.